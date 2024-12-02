هدد محامي بالخطف.. ننشر تفاصيل أزمات كروان مشاكل بعد تأييد حبسه

حظي التيك توكر المصري كروان مشاكل، واسمه الحقيقي محمد فتحي، باهتمام إعلامي واسع بعد سلسلة من الأزمات القانونية التي واجهها، حيث تصاعدت هذه الأزمات وصولاً إلى تأييد الحكم بحبسه لمدة 3 أشهر، على خلفية اتهامات متعددة تضمنت التهديد بالخطف، السب والقذف، والتشهير، إضافة إلى بلاغات جديدة تتعلق بإساءته للقيم المجتمعية.

يرصد موقع الموجز، أزمات كروان مشاكل وتأييد الحكم بحبسه خلال السطور التالية.

كروان مشاكل

تأييد الحكم بحبس كروان مشاكل بتهمة التهديد بالخطف



قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة برفض الاستشكال المقدم من كروان مشاكل، وتأييد حكم حبسه 3 أشهر بتهمة تهديد أحد الأشخاص بالخطف.

جاءت هذه القضية بعد أن قدم محامي المدعي بلاغًا حمل رقم (12160) لسنة 2023، متهمًا "كروان مشاكل" بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تهديده بشكل مباشر.

في وقت سابق، رفضت المحكمة المعارضة المقدمة من المتهم في قضية حيازة سلاح أبيض، وأيدت حكم حبسه.

ظهور كروان مشاكل في عمل فني يثير الجدل

لم تقتصر أزمات كروان مشاكل على الجانب القانوني، بل امتدت إلى المجال الفني بعد مشاركته في مسلسل "بطن الحوت".

أثارت هذه المشاركة غضب نقابة المهن التمثيلية، التي وجهت اتهامات لصناع العمل بإشراك ممثل غير مسجل بالنقابة.

كروان مشاكل

بلاغ ضد محتوى كروان مشاكل على مواقع التواصل



كما تصاعدت الاتهامات ضد كروان مشاكل مع تقدم عصام حجاج، محامي الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للنائب العام، يتهمه بإنتاج ونشر محتوى مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تضمن البلاغ اتهامات باستخدام ألفاظ خادشة وإيحاءات جنسية، وظهور غير لائق في مقاطع الفيديو، مما أثار استياء الجمهور وألحق الضرر بسمعة الدولة المصرية والقيم الأسرية.

اتهامات قانونية إضافية

أكد المحامي عصام حجاج في بلاغه أن سلوكيات "كروان مشاكل" تنتهك القوانين المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتحريض على الفسق والفجور، والتعدي على القيم المجتمعية.

وأشار إلى أن تلك التصرفات يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وفقًا لبعض مواد القانون.

كروان مشاكل

اختتم حجاج بلاغه بمطالبة الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهم، مرفقًا فلاشة تحتوي على مقاطع الفيديو المثيرة للجدل.

تبقى أزمات "كروان مشاكل" محل اهتمام، ليس فقط بسبب طابعها القانوني، ولكن أيضًا بسبب الجدل المجتمعي حول دور مشاهير السوشيال ميديا وتأثيرهم.

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