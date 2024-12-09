قرار عاجل ضد سائق حادث ميكروباص أسيوط وحكاية أم أنقذت ابنتيها من الغرق

لا تزال آخر تطورات حادث ميكروباص أسيوط تلقي بظلالها على اهتمامات الشارع المصري، فهذا الحادث المروع يحمل في ثناياه الكثير من الألم والفقد، وعليه يرصد لكم الموجز آخر أخبار حادث ميكروباص أسيوط، الذي راح ضحيته 5 مفقودين و7 ناجين حتى الآن.

آخر تطورات حادث ميكروباص أسيوط

التحفظ على السائق

في تطور جديد بشأن حادث غرق ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط في محافظة أسيوط، قررت الأجهزة الأمنية التحفظ على السائق "أ.ص" البالغ من العمر 23 عامًا، وهو طالب بكلية التجارة، والذي كان يقود الميكروباص وقت وقوع الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، مع إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث ستتم مساءلته حول ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى تراجع السيارة بشكل مفاجئ وسقوطها في الترعة، إذ أن الحادث المؤلم وقع عندما كان الميكروباص متوقفًا في موقف الأجرة، إلا أنه تراجع بشكل مفاجئ إلى الخلف، ما أدى إلى سقوطه في الترعة الإبراهيمية المجاورة للموقف.

أسباب حادث ميكروباص أسيوط

لا تزال الأسباب الكاملة للحادث غير معروفة، إلا أن التحقيقات الأولية ترجّح وجود خطأ من السائق أو احتمال حدوث عطل فني في المركبة. وقد أثار الحادث حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أهالي المنطقة، خاصة في ظل استمرار عمليات البحث عن المفقودين الذين يُعتقد أنهم محاصرون في قاع الترعة.

الدفع بغواصين جدد للبحث عن مفقودين بالترعة

فرق الغوص والإنقاذ النهري تواصل جهودها المكثفة للبحث عن المفقودين، حيث تقوم بتمشيط المنطقة المحيطة بموقع الحادث باستخدام المعدات اللازمة، ورغم انتشال عدد من الجثامين، إلا أن البحث لا يزال جاريًا وسط حالة من القلق الشديد بين أسر الضحايا الذين يترقبون أي أخبار حول أحبائهم.

حكاية أم أنقذت ابنتيها من الغرق

وفي مشهد بطولي مؤثر، أثارت قصة الأم شريهان عثمان تعاطفًا واسعًا، حيث كشفت الشهادات أن الأم قامت بإلقاء طفلتيها من نافذة الميكروباص قبل لحظات من غرقه في مياه الترعة، بفضل هذه التضحية، نجت الطفلتان، فيما غرقت الأم مع بقية ركاب السيارة. وقد وصف الأهالي هذه الحادثة بأنها "بطولة أم دفعت حياتها ثمنًا لإنقاذ ابنتيها"، مشيرين إلى أن الموقف يعكس تضحية الأم بحياتها من أجل أطفالها.

دعاء شحاتة عبدالحميد أحدى الضحايا

أسماء الناجين والضحايا

الناجون:

المهندس أحمد صابر زكي البارودي (مهندس مدني من القوصية) — قفز من السيارة وأصيب بجروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى حيث خرج بعد تلقي العلاج. طفلتان — نجتا بعد أن قامت والدتهما، السيدة شريهان عثمان، بإلقائهما خارج السيارة لإنقاذهما.

أسماء المتوفون والمفقودون في حادث أسيوط

محمود حفني محمد مدني (37 عامًا) — فلاح من مسارة، تم انتشال جثته ونقلها إلى مشرحة مستشفى ديروط العام.

دعاء شحاتة عبدالحميد (24 عامًا) — معيدة بكلية التربية، جامعة أسيوط، لا تزال مفقودة.

شريهان عثمان صديقي عبدالله (35 عامًا) — من ديروط الشريف، لا تزال مفقودة.

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جهود إنقاذ ضحايا حادث ميكروباص أسيوط

لا تزال فرق الإنقاذ النهري تبذل جهودًا مكثفة لانتشال المفقودين من مياه ترعة الإبراهيمية، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة الأمنية والمحلية.

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