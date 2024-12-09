حادث ديروط.. آخر تطورات سقوط ميكروباص بترعة في أسيوط

حادث ديروط، حينما لم يبدأ الركاب رحلتهم في الدنيا تكون بداية نهايتهم والذهاب إلى الآخرة، تلك كانت الصورة التي جسدها حادث ديروط، بعدما سقط ميكروباص، يقل 14 راكبا في ترعة بمدينة ديروط في محافظة أسيوط.

تفاصيل حادث ديروط

تفاصيل حادث ديروط تستعرضها الموجز في التقرير التالي؛ لبيان آخر التطورات، وعدد الضحايا، والمصابين، والجاري البحث عنهم.

واقعة مأسوية بدأت بنهاية رحلة قبل أن تبدأ أمام ترعة في مدينة ديروط بمحافظة أسيوط، إذ انزلق ميكروباص في الترعة كان يقل 14 راكبًا بينهم أطفال وشباب وحتى رجال وسيدات.

أم ألقت بطفلها من نافذة السيارة قبل أن تنزلق في الترعة، وثلاثة شباب قفزوا من النوافذ الأخرى قبل أن يدركهم الغرق، لكن مصير الآخرين لا يزال مجهولًا.

عدد ضحايا حادث ديروط

جثث تم انتشالها من الترعة التي سقط بها الميكروباص في مدينة ديروط بمحافظة أسيوط، إذ وصل عددهم في آخر تحديث للحصيلة 4 جثث حتى الآن.

ضحايا حادث ديروط، لا يزال عددهم مجهول بخلاف 8 من بينهم طفل وثلاثة قفزوا من النوافذ، وأربعة آخرين انتشلوا جثثًا.

يذكر أنه سقط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي بأسيوط.

شهود عيان حادث ديروط

شهود العيان أكدوا أن حادث ديروط، بدأ بأن الميكروباص يحاول الخروج من موقف ديروط في اتجاه إلى أسيوط، وأثناء محاولته العودة إلى الخلف انجرف في نهر النيل، لتبدأ المأساة الحقيقية لهؤلاء الضحايا.

حادث ديروط

تحركات أمنية في حادث ديروط

وكانت الأجهزة الأمنية، في أسيوط تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بسقوط ميكروباص يقل 14 راكبًا في ترعة الإبراهيمية في ديروط، قبل أن ينطلق من الموقف.

انتقلت قوات الحماية المدنية بأسيوط إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين، إذ تبين من المعاينة الأولية نجاة طفل و3 شباب، وجرى البحث عن ضحايا وناجين آخرين.

فيما تم اليوم الإثنين، انتشال 4 جثث حتى الآن من المفقودين في الترعة، بالإضافة إلى أنه تبين من التحريات حول الواقعة أن السيارة انزلقت بسبب عدم شد السائق فرامل اليد.

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