تطورات حادث لاعب الطلائع رجب عمران.. وفاة شخصين من المصابين

شهد حادث اصطدام سيارة رجب عمران، لاعب طلائع الجيش، بموتوسيكل فى منطقة أوسيم، تطورات جديدة خلال الساعات الأخيرة حيث توفى اثنان من الـ 3 مصابين في الحادث، متأثرين بإصاباتهما، بينما ما زال المصاب الثالث يتلقى العلاج بالمستشفى.

كان رجب عمران، قد تسبب فى إصابة 3 أشخاص، بعدما صدمهم بسيارته أثناء استقلالهم موتوسيكل فى منطقة أوسيم وتم نقلهم للمستشفي فيما فر اللاعب هاربًا، وتم تحرير محضر بالواقعة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

تفاصيل حادث سيارة رجب عمران

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يشير إلي وقوع حادث بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، وخلال الفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكى يستقلها اللاعب رجب عمران بدراجة نارية.

أسفر الحادث الأليم عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج، بينما فر اللاعب هاربًا، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أوسيم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

رجب عمران

مسيرة رجب عمران مع الكرة

يبلغ رجب عمران، من العمر 30 عامًا،ويلعب في صفوف نادي طلائع الجيش، قادمًا من نادي الاتحاد السكندري، وكانت بداية رحلة اللاعب رجب عمران، مع الكرة في نادي جمهورية شيبين، ثم انتقل إلى مصر المقاصة، ثم وادي دجلة.

وعاد اللاعب لنادي مصر المقاصة، قبل أن ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا، ثم طلائع الجيش، وعاد إلى سيراميكا كليوباترا كما انتقل رجب عمران، إلى نادي المصري البورسعيدي، ثم عاد إلى سيراميكا كليوباترا، قبل أن يصبح لاعب حر حتى تعاقد معه الاتحاد السكندري، وانتهى به المطاف في طلائع الجيش.

رجب عمران يلحق بركب حوادث نجوم الكرة

ليست هذه هي الحادثة الأولي التي يتسبب بها أحد لاعبي كرة القدم فالقائمة طويلة ولعل أخرهم حادثة نجم نادي الزمالك ولاعب منتخب مصر أحمد فتوح التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

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