بسبب الأخبار الكاذبة.. تفاصيل حبس التيك توكر كروان مشاكل شهرين

قضت محكمة جنح حدائق القبة بالحبس لمدة شهرين على التيك توكر كروان مشاكل إثر اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن مياه النيل.

ويستعرض لكم الموجز تفاصيل حبس التيك توكر كروان مشاكل شهرين عبر التقرير التالي.

تفاصيل حبس التيك توكر كروان مشاكل شهرين

انتشرت بعض التكهنات منذ فترة طويلة تفيد بانتشار الإصابات بمرض الكلى إثر تلوت مياه نهر النيل.

ونفت وزارة الصحة هذه الشائعة بفحص 103 محطة مياه وتبين صحة مياه الشرب وخلوها من أي شوائب تسبب أمراض خطيرة على المواطن.

وعلى الرغم من ذلك أصر التيك توك كروان مشاكل على انتشار الشائعات وبث الرعب في نفوس المواطنين.

كروان مشاكل

وعليه تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغا ضد التيك توكر كروان مشاكل لتعمده نشر اخبار كاذبة تفيد بتلوث مياه النيل على خلفية تلوت مياه النهر في اسوان مما أدى إلى رفع تسعيرة زجاجة المياه المعدنية واستغلال الحدث.

أزمات كروان مشاكل

ولفت فرحات أن كروان سبق واتهم بقضايا سابقة منها سب وقذف إعلامية شهيرة و التعدي على زوجة شقيقه بآلة حادة.

واختتم حديثه قائلا " نلتمس من السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم والتحقيق معه فيما نسب إليه، لضمان تحقيق الردع العام وحماية أمن المواطنين".

تأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل

وكانت قضت محكمة جنح مستئناف حدائق القبة الإثنين الماضي، بتأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل لمدة 3 أشهر، في اتهامه بتهديد أحد الأشخاص بالخطف، وذلك بعد رفض الاستشكال المقدم منه على الحكم الصادر سابقًا.

كان أحد المحامين تقدم بدعوى قضائية ضد التيك توكر كروان مشاكل بتهمة السب والتهديد بالخطف، حيث حصل على حكم من محكمة جنح حدائق القبة المنعقدة في محكمة الأميرية بمعاقبته بالحبس لمدة شهرين، في الجنحة رقم 12160 سنة 2023، ضده، ويتهمه فيها بالتشهير والسب والتهديد بالخطف والإيذاء.

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