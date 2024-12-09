طفلة الكرتونة/ حينما تنعدم الرحمة من أجل حفنة من المال.. ما القصة؟

طفلة الكرتونة.. فجأة دب قلبها وكأن قطعة من قلبها انتزعت فجأة، خرجت تبحث عن طفلتها، والتي غافلتها وخرجت لتلعب أمام المنزل، لم تجد الطفلة صرخت وهي تبحث عنها بكل الطرقات والأزقة ولكنها اختفت.

أهالي إبشواي يعثرون على جثة

الموجز تستعرض قصة الطفلة، إذ كانت البداية كانت عندما عثر أهالي مركز إبشواي على جثة الطفلة "أمير. ع"، 5 سنوات، والمشهورة إعلاميا بـ" طفلة الكرتونة "، ملقاة وسط الأرض الزراعية، بعدما اختفت عن نظر والدتها يوم كامل لتجدها في النهاية جثة هامدة، ليتم إبلاغ قسم الشرطة.

بلاغ لقسم الشرطة

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغا من العقيد محمد علاء عبد الكريم مأمور مركز شرطة أبشواي، بالعثور على طفلة الكرتونة، داخل الأرض الزراعية، لينتقل على الفور اللواء أسامة أبو طالب، مساعد مدير الأمن لقطاع غرب الفيوم، والمقدم علي يوسف أبو جليل، رئيس مباحث مركز أبشواي، والنقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، ومدير نيابة إبشواى لمعاينة مكان الجريمة، بالإضافة لفحص الكاميرات الموجودة على الطرق المؤدية لموقع الجريمة.

طفلة الكرتونة بالمشرحة

وأمرت النيابة العامة بنقل جثة طفلة الكرتونة إلى مشرحة مستشفى أبشواي، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.

انتشرت قوات المباحث للبحث عن الجاني، وبعد عدة أيام اكتشفوا أن الجارة هي الجانية، ليتم تقنين الإجراءات على وجه السرعة، وبتفتيش الإجراءات عثر قوات المباحث على الكرتونة التي استخدمتها المتهمة في نقل طفلة الكرتونة، ضحيتها، إلى الأرض الزراعية، مع بعض الملابس الخاصة بالمتهمة.

طفلة الصندوق

اعترافات المتهمة بالجريمة

في البداية أنكرت المتهمة معرفتها بالكرتونة أو الواقعة، وبتضييق الخناق عليها، أقرت بارتكابها الجريمة، طمعا في قرطها الذهبي، وعندما خشيت افتضاح أمرها قتلتها خنقا، ووضعتها داخل كرتونة بها بعض الملابس، وألقتها في أرض مجاورة.

المتهمة استدرجت الطفلة حتى بداية الشارع، وخلعت من أذنيها القرط، وخينما شعرت بوجود حركة في الشارع، كتمت أنفاس الطفلة وتورات عن العيون، وعندما خشيت افتضاح أمرها، كتمت أنفاس الطفلة حتى لفظت الأخيرة أنفاسها وصعدت روحها البريئة لخالقها.

ليلة كاملة داخل كرتونة

ظلت جثة طفلة الكرتونة ليلة كاملة عند المتهمة، لتضعها في اليوم التالي بكرتونة بها بعض الملابس، وتذهب للأرض الزراعية المجاورة لمنزلها، ولأن المجرم دائما مايترك وراءه أثر، فقد سقط إحدى ملابسها لتصل إليها قوات المباحث.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، كشفت لغز العثور على جثة طفلة مقتولة، إذ اتضح أن جارة أسرة الضحية وراء ارتكاب الواقعة لسرقة قرطها الذهبي.

اقرأ أيضًا: مـ..ذبـ..حة أسيوط.. صرخات صغار بين قسوة الأب يمـ..زق أجسادهم بالسـ..اطور

تصاعد الأحداث في الحلقة 31 من وتر حساس.. اعتراف القاتل بجريمة قتل ليلى