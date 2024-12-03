مستجدات في قضية سرقة شقة شاليمار المتهم بها المخرج عمر زهران

قامت نقابة المهن السينمائية، بإسناد مهمة الدفاع عن المخرج عمر زهران، للمستشار مرتضى منصور ونجليه، أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، وأيضاً للمحامي وحيد صلاح.

لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير تفاصيل قضية سرقة شقة شاليمار.

المخرج عمر زهران

الدفاع عن المخرج عمر زهران

واعتمد نقيب المهن السينمائية، مسعد فودة، توكيل الرباعي بهدف الدفاع عن عمر زهران، وجاء بالتوكيل كالتالي: "وكلت نقابة المهن السينمائية السيد المستشار مرتضى منصور، والسيد الأستاذ أحمد مرتضى منصور، وأمير مرتضى منصور، ووحيد صلاح، للدفاع عن المخرج عمر زهران، وهذا توكيل منا بذلك".

وقد صرح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، منذ قليل، بأن اتحاد النقابات الفنية تتواصل مع المستشار مرتضى منصور، للدفاع عن المخرج عمر زهران.

إتحاد النقابات الفنية وتأجيل القضية

وقررت محكمة الجنح سابقاً حول قضية سرقة شقة شاليمار تأجيل أولى جلسات محاكمة المخرج عمر زهران، في اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية خاصة بالفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وهي زوجة المخرج خالد يوسف، لجلسة 3 ديسمبر،

حيث كانت السلطات قد قررت حبس المخرج زهران 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وبدأت القضية منذ عام ونصف، حيث بعدما تقدمت شاليمار شربتلي ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة، بسرقة مجوهرات ذهبية غالية الثمن من شقتها، مما أحدث ضجة ضخمة في الوسط الفني.

الفنجان والكوتشينة

وأقسم عمر زهران أمام القاضي أن القضية مبنية من الأساس على خرافات، حيث قال موضحاً: "هذه السيدة تعتمد في حياتها على الفنجان والكوتشينة، وأرسلت لي صورة رجل على ورقة كوتشينة وقالت لي إن قارئة الفنجان أخبرتها أن الشخص الموجود في صورة الكوتشينة هو من سرق المجوهرات، وأضاف هل يُعقل أن يتم اتهامي بناءً على صورة في كوتشينة؟.

قضية سرقة شقة شاليمار

وتجدر الإشارة إلى أن عمر زهران كان من كبار مخرجي شبكة راديو وتلفزيون العرب وساهم في تألق أبرز برامجها مثل برنامج :«لا تذهب هذا المساء الذي قدمته الإعلامية منى الشاذلي في نهاية التسعينات، وبرنامج ساعة صفا الذي قدمته الفنانة صفاء أبوالسعود في أواخر التسعينات.

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