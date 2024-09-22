هجوم سمكة القرش وحضانة أولادها.. أزمات في حياة الفنانة آثار الحكيم انتهت بالمحاكم

نشر عمر زهران، المخرج المعروف،على صفحته الشخصية على" فيسبوك" بوست أعلن فيه عن تعرض الفنانة المعتزلة آثار الحكيم لوعكة صحية شديدة، مما استدعى نقلها إلى المستشفى.

وقد طلب من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل، وعلق الفنان أشرف زكي على المنشور ليطمئن الجمهور على صحة الفنانة آثار الحكيم.

وقال نقيب المهن التمثيلية أن الفنانة آثار الحكيم تخضع لعمل فحوصات طبية وستعود لمنزلها قريباً، وعلى الفور احتل اسم الفنانة القديرة المعتزلة آثار الحكيم مؤشر البحث جوجل، وفي هذا الصدد يستعرض" الموجز " أبرز الأزمات في حياة الفنانة أثار الحكيم

الفنانة أثار الحكيم

أزمات في حياة آثار الحكيم

عاشت الفنانة آثار الحكيم أكثر من أزمة وكان أبرزهم أزمتها مع

الفنان رامز جلال في عام 2014 عندما شاركت الفنانة آثار الحكيم في برنامج المقالب "رامز قرش البحر".

وقد تعرضت حكيم خلال الحلقة لموقف صعب ومخيف أثر على حالتها النفسية بشدة، حيث تم إيهامها بأنها تتعرض لهجوم من سمكة قرش، مما أصابها بالذعر والهلع.

بعد اكتشافها أن الأمر مجرد مقلب، شعرت آثار الحكيم بالغضب والاستياء الشديدين، واعتبرت أن ما حدث تجاوز حدود المقبول وأثر على صحتها النفسية والجسدية.

وقد أعلنت عن نيتها مقاضاة رامز جلال والقائمين على البرنامج، واتهمتهم بالتحايل والتدليس والإضرار بها عمدًا.

رفعت آثار الحكيم قضية ضد رامز جلال وطالبت بوقف عرض الحلقة وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.

وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الرأي العام، وانقسمت الآراء بين مؤيد لرامز جلال ومعارض له.

في النهاية، تم عرض الحلقة على الرغم من اعتراض آثار الحكيم، واستمرت القضية في المحاكم لسنوات، وانتهت بتنازل آثار الحكيم عن الدعوى في عام 2020.

تعتبر هذه الأزمة من أبرز الأزمات التي مرت بها آثار الحكيم في مسيرتها الفنية، وقد أثرت على صورتها أمام الجمهور وعلاقتها بالوسط الفني.

تفاصيل أزمة آثار الحكيم مع زوجها السابق ياسر كمال خليل

وتعرضت الفنانة آثار الحكيم لـ أزمة مع زوجها الثاني، رجل الأعمال ياسر كمال خليل، إذ كانت أزمة حادة وصاخبة، وامتدت لسنوات وتضمنت العديد من الاتهامات المتبادلة والقضايا في المحاكم.

إذ اتهمت الفنانة آثار الحكيم زوجها السابق رجل الأعمال ياسر كمال خليل بالإساءة إليها ومحاولة تشويه سمعتها، والتعدي عليها بالضرب، وحرمانها من رؤية أبنائها.

كما اتهمها رجل الأعمال بالعناد والتكبر، وعدم الاهتمام ببيتها وأبنائها، ومحاولة استغلاله ماديًا.

رفعت الفنانة آثار الحكيم عدة قضايا ضد زوجها، منها قضايا خلع ونفقة وحضانة، كما اتهمته بالتشهير بها في وسائل الإعلام.

وقد عانت الفنانة آثار الحكيم من ضغوط نفسية كبيرة بسبب هذه الأزمة، وتأثرت حياتها المهنية بشكل سلبي، حيث ابتعدت عن الأضواء لسنوات.

انتهت الأزمة بالطلاق رسميًا في عام 2008 بعد صراع طويل في المحاكم.

الفنانة آثار الحكيم

أسباب اعتزالها عالم الفن

أعلنت آثار الحكيم اعتزالها الفن عدة مرات، وفي كل مرة كانت تقدم أسبابًا مختلفة، مما يجعل تحديد السبب الرئيسي لاعتزالها أمرًا صعبًا.

إذ عبرت آثار الحكيم عن استيائها من تراجع مستوى الأعمال الفنية المعروضة عليها، واعتبرت أن الأدوار التي كانت تُعرض عليها لا تناسب مكانتها الفنية ولا تضيف إلى تاريخها.

كما أشارت في بعض تصريحاتها إلى انتشار الفساد والمحسوبية في الوسط الفني، وأنها لم تعد ترغب في العمل في بيئة كهذه.

بعد تجارب زواج فاشلة، أرادت آثار الحكيم التفرغ لحياتها الشخصية وتربية أبنائها، واعتبرت أن الفن يتطلب الكثير من الوقت والجهد الذي لا تستطيع توفيره.

وفي بعض الأحيان، أشارت الفنانة أثار الحكيم إلى أن قرار اعتزالها جاء بسبب رغبتها في التقرب إلى الله والالتزام بتعاليم الدين.

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