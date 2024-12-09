حادث ديروط.. التحفظ على سائق ميكروباص في واقعة ترعة الإبراهيمية بأسيوط

حادث ديروط.. كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، عن إلقاء القبض على "أ. ص“، 23 سنة، طالب بكلية التجارة، سائق سيارة حادث ديروط التي تعرضت للغرق بالترعة الإبراهيمية، في محافظة أسيوط.

وتم تحرير محضر باللازم وإحالته للنيابة العامة.

النيابة العامة تكلف بإنقاذ المفقودين

وكلفت النيابة العامة فرق الإنقاذ المكلفة بالبحث عن المفقودين في حادث انقلاب سيارة حادث ديروط بالترعة الإبراهيمية، التابعة لمركز ديروط، للبحث عن المفقودين في حادث ديروط، حيث تم التبليغ عن إنقاذ 4 أشخاص وانتشال جثة واحدة

حادث ديروط

تفاصيل الحادث

وجاءت تفاصيل حادث ديروط التي تستعرضها الموجز بأن الميكروباص المشار إليه، كان ينتظر بالموقف لتجميع الراكبين، وفجأة ودون سابق إنظار بدأ الميكروباص بالتحرك ناحية الخلف، ليصرخ الجميع محاولين إنقاذ أنفسهم، ليقفذ 3 شباب من الشباك، وتلقي أم بطفلها، ويبدأ الميكروباص بالغرق.

وتلقى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن بلاغا بسقوط سيارة ميكروباص في الترعة الإبراهيمية.

انتقال قوات الحماية المدنية لمقر الحادث

وانتقلت قوات الحماية المدنية والاسعاف، والقيادات الأمنية، و قوة من الشرطة إلى مكان الحادث، ليتضح صحة البلاغ، وتم انتشال السيارة الميكروباص، وجثة واحد من الضحايا، وجار البحث عن المفقودين .

بلاغا بسقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا يفيد سقوط ميكروباص أثناء تجميع الركاب في ترعة الإبراهيمية، لتنتقل قوات الأمن على الفور، فضلا عن فرق الإسعاف والحماية المدنية، إلى موقع الحادث، لتبدأ فرق الإنقاذ على الفور في عملها بعمليات البحث المكثفة، والبحث عن الناجين.

وكانت القوات الأمنية برئاسة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقت إخطارا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، مفاده ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، سقوط ميكروباص بعدما تحرك من موقف الركاب في ديروط إلى مياه ترعة الإبراهيمية، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة بقيادة ضباط المباحث، وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

انتشال 4 جثث وضحية واحدة حتى الآن

وجرى حتى الآن انتشال أربع جثث من المفقودين، وجارٍ البحث عن باقي الضحايا في الحادث حتى يتم العثور على 14 شخصًا ركاب الميكروباص.

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