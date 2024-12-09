فتاة النزهة.. رحلة حب بدأت بعشق وانتهت بخاتمة غريبة

فتاة النزهة.. الهدوء يخيم على المكان، لا شيء يكسر روتين الصمت والحياة اليومية، ولكن فجأة صراخ رهيب يكسر ذلك الصمت، ويشق سكونه، لتبدأ الجيران في التدافع للبحث عن مصدر الصوت.

تفاصيل واقعة فتاة النزهة

قصة فتاة النزهة تستعرضها الموجز لتكشف كل التفاصيل الدقيقة في محاورها، إذ إن المجني عليها فتاة النزهة "مضيفة طيران" ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شاب، لكن الشك كان بداية لقصة انتهت بالصراخ والعويل من فتاة النزهة، لتبدأ التفاصيل بعد اعتداء الشاب على فتاة النزهة، حيث بدت في أول الحديث خلاف عاطفي، لكن التفاصيل بدأت تتعقد رويدا رويدا.

التعدي على فتاة

الغيرة على فتاة النزهة

الغيرة كانت خيط الجريمة الأول، حيث توهم الشاب بسبب غيرته على فتاة النزهة، بأن هناك سرا تخفيه عنه، وبدأت الأفكار العالقة تلقي بظلالها على علاقتهما، لتتحول الظنون لقلق وشك دائم، إذ إنه أصبح لا يسيطر عليه إلا شك تجاهها بصفة دائمة.

حل الخلافات بين فتاة النزهة وحبيبها

الشاب حاول حل الخلافات بينه وبين فتاة النزهة، فدعاها لزيارته بشقته، وحاول أن يفتح الموضوع كي تناقشا ويحلا ما بينهما من خلاف، حاول تبرئة نفسه والتعبير عن وجهة نظره بوضوح، إلا أن سوء الفهم زاد واحتد النقاش بينهما.

الحديث بين الشابين بدا خلافا حادا، وتعالت أصواتهما، ليثير ذلك قلق الجيران، والذين قرروا إيجاد حل سريع، حرصا على سلامة الجميع، وذلك بعد أن سمعوا الشاب يعتدي على الفتاة بالضرب المبرح ليحاولوا إنقاذها من يديه؛ لذا اتصلوا بالشرطة حتى تحضر لتسيطر على الموقف.

إخطار بواقعة فتاة النزهة

وكانت قوات الأمن قد تلقت إخطارا مفاده ارتفاع أصوات الاستغاثة من داخل إحدى الشقق، لتهب على الفور قوات الأمن بقيادة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى الموقع.

وصلت قوات الأمن إلى مقر الواقعة ليجدوا المضيفة متأثرة نفسيا بما حدث بينها وبين الشاب، لكن الشاب يبدو عليه القلق والارتباك.

وأوضحت التحريات أنهم وجدوا فتاة النزهة متأثرة نفسيًا بالنقاش الحاد، بينما بدا الشاب في حالة توتر وقلق، ليتضح من التحريات أن الخلاف كان سببه شكوك الشاب، لكنه لم يتجاوز إطار الكلمات فقط.

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