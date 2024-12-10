أردوغان يؤكد أن تركيا ستبذل قصاري جهدها لبناء سوريا خالية من الإرهـاب

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) تطورات الأوضاع في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتكليف محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتي أول مارس 2025.

وينشر “الموجز” في التقرير التالي تفاصيل مباحثات أردوغان وأمين عام حلف الناتو بشأن تطورات الأوضاع في سوريا.

أردوغان يؤكد أن سوريا يجب أن يحكمها شعبها

ومن جانبه، قال أردوغان لـ أمين عام حلف الناتو أن سوريا يجب أن يحكمها شعبها، وذلك عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، بعد سيطرة المعارضة المسـلحة علي الأراضي السورية.

أردوغان

وأضاف أردوغان أن الشعب السوري قام بثورة أصيلة وكللها بالنجاح وتنتظره أيام ناصعة البياض، متابعًا أن وحدة التراب والشعب السوريين مهمة جدًا، ومضيفًا أن من غير المعقول المخاطرة بها بدعوى وجود منظمة إرهـابية ما.

أردوغان: سنبذل جهودنا لبناء سوريا خالية من الإرهـاب

وأوضح أردوغان أن تركيا ستبذل قصارى جهدها للمساهمة في بناء دولة سوريا خالية من الإرهـاب، مضيفاً أن تركيا دافعت عن سلامة سوريا واستقرارها، منذ اليوم الأول للحـرب الأهلية التي بدأت عام 2011.

وأشار أردوغان إلى أنه لن يتم السماح لأي أحد بأن يقوم بتقسيم سوريا وتحويلها إلى مناطق صراع مرة أخرى، لسوريا، مضيفًا: "لن يتم السماح بتحول سوريا إلى منطقة لسـفك الدمـاء والصـراعات.

تركيا تدين التوغل الإسرائـيلي في سوريا

من ناحية آخري، أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بشدة التوغل الإسرائـيلي في سوريا الذي ينتهك اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

وقالت وزارة الخارجية التركية: "ندين بشدة دخول إسرائـيل إلى المنطقة العازلة بين إسرائـيل وسوريا، في انتهاك لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974".

وتابعت: "في هذه الفترة الحساسة التي ظهرت فيها إمكانية تحقيق السلام والاستقرار الذي ظل الشعب السوري يتوق إليه منذ سنوات عديدة، تظهر إسرائـيل مرة أخرى عقليتها الاحتلالية".

وأكدت الخارجية السورية: "نجدد دعمنا دعمنا لسيادة سوريا ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها".

حقيقة توغل الجيش الإسرائـيلي في دولة سوريا

ومن جانبه، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وصول التوغل الإسرائيلي في سوريا إلى مسافة 25 كيلومترا جنوب غرب العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية لم تتجاوز المنطقة العازلة.

وزير خارجية إسرائـيل يؤكد أن تواجد الجيش الإسرائـيلي في سوريا إجراء مؤقت

وفي السياق ذاته، وصف وزير الخارجية الإسرائـيلي، جدعون ساعر، تواجد الجيش الإسرائـيلي في سوريا بأنه إجراء مؤقت ضروري لضمان أمن شمال إسرائـيل خلال هذه الفترة الحرجة.

وقال وزير الخارجية الإسرائـيلي: "مصلحتنا الوحيدة هي أمن إسرائـيل".

وتابع ساعر إن الجيش الإسرائـيلي هاجم أنظمة الأسلحة الاستراتيجية وقدرات الأسلحة الكيميائية المتبقية والصـواريخ والقـذائف بعيدة المدى في سوريا، لمنع وقوعها في أيدي الجماعات التي وصفها بـ المتطرفة.

سوريا

واستطرد أن الجيش الإسرائـيلي بسط أيضًا سيطرة مؤقتة ومركزة على مناطق استراتيجية بالقرب من الحدود لمنع سيناريو مثل هجوم 7 أكتوبر من سوريا.

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