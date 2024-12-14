كواليس محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة البلوجهدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء على متصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 21 ديسمبر الجاري، ويأتي هذا بعد قرار النيابة العامة بإحالتها إلى المحكمة في 19 نوفمبر 2024، حيث تم تحديد جلسة 30 نوفمبر للبدء في محاكمتها بتهمة نشر الفسق والفجور.

تفاصيل التهم الموجهة ضد هدير عبد الرازق

تتضمن التهم الموجهة إلى البلوجر الشابة هدير عبد الرازق، عدة اتهامات خطيرة، حيث تم اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك.

هدير عبد الرازق

حيث كشفت التحقيقات عن نشر مقاطع تحوي إيحاءات جنسية بهدف جذب الانتباه وتحقيق مشاهدات، كما وجهت إليها اتهامات بارتكاب أفعال فاضحة تتعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

التحقيقات ومواجهة التهم

أثناء التحقيقات مع هدير عبد الرازق، اعترفت بنشر فيديوهات وصور تهدف إلى إثارة الجدل وتحقيق ربح من خلال جذب المشاهدات.

هدير عبد الرازق

كما وجهت إليها النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة، بما في ذلك ادعاء تعرضها للتحرش من قبل بعض الأفراد، وهو ما تبين أنه غير صحيح.

وقد انهارت هدير عبد الرازق أثناء التحقيقات، مما دفع النيابة إلى اتخاذ قرار بحبسها على ذمة التحقيقات.

هدير عبد الرازق

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في قضية هدير عبد الرازق

في سياق التحقيقات، تبين أن البلوجر كانت تستغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات مثيرة وشائعات كاذبة، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى تكثيف جهودهم لملاحقة مصادر هذه الفيديوهات وتحديد المسؤولين عن نشرها.

من هى البلوجر هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق هي بلوجر مصرية تم اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك ويوتيوب.

واتُهمت باستخدام هذه المنصات لنشر فيديوهات ومقاطع تحرض على الفسق، حيث كانت تهدف من خلالها إلى جذب المشاهدات والربح المادي، كما وجهت لها النيابة العامة تهمة نشر شائعات كاذبة، بما في ذلك الادعاء بتعرضها للتحرش، وقد تم التحقيق معها في هذه القضية.

هدير عبد الرازق

القبض على هدير عبد الرازق

في نوفمبر 2024، تم القبض على هدير عبد الرازق من قبل مباحث الآداب بعد تحقيقات رصدت نشاطاتها على مدار عدة أشهر، وتم العثور على مقاطع الفيديو المخلة بالآداب في هاتفها المحمول، ما أسهم في توجيه الاتهامات إليها بشكل رسمي.

هدير عبد الرازق

وقد انهارت من البكاء أثناء التحقيقات وذكرت بأنها كانت تستهدف الترويج لمنتجات الأزياء والمكياج، مؤكدة أنها لم تقم بعلاقات مشبوهة أو جنسية.

اقرأ أيضًا:

الحالة المرورية اليوم السبت 14-12-2024 في القاهرة والجيزة

دعوى طلاق للضرر تقيمها إيمان أمام محكمة الأسرة.. ومحامٍ يكشف حقوق أطفالها