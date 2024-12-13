حوادث البحيرة.. خلافات الميراث تقود إلى مشاجرة دامية ومصرع مسن

حوادث البحيرة.. نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة بمحافظة البحيرة بسبب خلافات على الميراث, إذ أطهر الفيديو ثلاثة أشخاص يعتدون على سيارة نقل مملوكة لأحد المواطنين.

تفاصيل مشاجرة البحيرة بسبب الخلافات على الميراث

تلقت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة إيتاي البارود بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للاعتداء، إذ قام ثلاثة أشخاص بالتسبب في تلف سيارته.

وذكر المبلغ أنه أثناء توجهه إلى كهربائي السيارات في المنطقة، فوجئ بالمتهمين يعتدون عليه بالسب والقذف، مما أدى إلى إتلاف سيارته.

التحقيقات تكشف خلفية الخلافات

أظهرت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب خلافات قديمة بين الأطراف المتنازعة بشأن قسمة الميراث, وتم القبض على المتهمين في القضية، وقد أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم لم يتسببوا في أي اعتداء أو تلفيات.

حوادث البحيرة.. خلافات الميراث تقود إلى مشاجرة دامية

الإجراءات القانونية المستمرة

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في القضية من خلال سماع أقوال الشهود وفحص الأدلة، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة للتأكد من صحة البلاغ.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

مقتل مسن في البحيرة

وفي سياق آخر، لقي مسن مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية على يد شقيقين في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة, وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بمقتل "درويش ا. ع" البالغ من العمر 61 عامًا، إثر قيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي بإطلاق أعيرة نارية تجاهه أثناء دخوله المسجد.

حوادث البحيرة.. خلافات الميراث تقود إلى مشاجرة دامية

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهمين وإجراء التحريات اللازمة, وكشفت التحريات أن هناك خلافات ثأرية بين القتيل والمتهمين منذ عام 1996, وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث, ولا يزال البحث جارياً لضبط المتهمين والسلاح الناري المستخدم في الجريمة.

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