هدير عبد الرازق ترتدي الحجاب وتعتزل السوشيال ميديا.. اعرف الحقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبلوجر هدير عبدالرازق وهي مرتدية الحجاب، وذلك بعد انتشار الفيديو الشهير لها، مما اعتقد البعض أنها قامت بارتداء الحجاب واعتزالها السوشيال ميديا، ولكن موقع الموجز يكشف الحقيقة.

حقيقة ارتداء هدير عبدالرزاق الحجاب

لن تصدر أي تصريحات مؤكدة عن ارتداء هدير عبد الرزاق الحجاب بشكل رسمي ، وما هي إلا صورا تثير الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي لم تظهر ابدا هذه الفترة حتي لم تحضر أولي جلسات محاكمتها التي تم عقدها اليوم السبت 30 نوفمبر.

هدير عبد الرازق

الحكم على هدير عبدالرازق

تغيبت البلوجر هدير عبد الرازق عن حضور الجلسة، فيما حضر والدها الجلسة بصحبة محاميها، للدفاع عنها، ويستعرض “الموجز"، كواليس أولى جلسات البلوجر المشهورة، التي استغلت مفاتنها في إثارة الشباب من خلال بث فيديوهات خادشة للحياء.

تأجيل القضية

قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

هدير عبد الرازق

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذى بثته البلوجر هدير عبدالرازق يتضمن محتوى وهى ترتدى الملابس الداخلية بشكل مثير والتحريض على الفجور.

من هي البلوجر هدير عبد الرازق؟

هدير عبد الرازق، مواليد 1998، تبلغ من العمر 26 عامًا، ولديها تجربتان سابقتان في الزواج.

كانت قد تزوجت من رجل أعمال في الخمسينيات من عمره، مالك ملهى ليلي، إلا أن زواجهما انتهى بالانفصال في عام 2022 بعد ثلاث سنوات من الزواج بسبب خلافات بينهما.



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