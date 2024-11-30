تغيب هدير عبد الرازق عن أولى جلسات محاكمتها.. ووالدها يدافع عنها

تنظر محكمة جنح الاقتصادية القاهرة اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور.

وتغيبت البلوجر هدير عبد الرازق عن حضور الجلسة، فيما حضر والدها الجلسة بصحبة محاميها، للدفاع عنها، ويستعرض “الموجز"، كواليس أولى جلسات البلوجر المشهورة، التي استغلت مفانتها في إثارة الشباب من خلال بث فيديوهات خادشة للحياء.

التهم الموجهة إلى البلوجر هدير عبد الرازق

تأتي هذه المحاكمة بعد إحالة جهات التحقيق المختصة للبلوجر هدير عبد الرازق إلى المحاكمة بتهم نشر محتوى مخالف للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هدير عبد الرازق

وتشمل التهم الموجهة إليها نشر صور خادشة للحياء، وارتكاب فعل فاضح عبر الإنترنت، بالإضافة إلى انتهاك المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

محاكمة هدير عبدالرزاق

وأشارت التحقيقات، إلى أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبدالرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ما دفع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر.

هدير عبد الرازق

بداية أزمة هدير عبدالرازق



بدأت القصة بإتهام هدير عبدالرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة تحقيقات مع المتهمة للوقوف على ملابسات الاتهامات.

وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبدالرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثًا اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

نص اعترافات هدير عبد الرازق بنشر الفسق

واعترفت «عبدالرازق»، بنشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.

وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها

وأوضحت تحقيقات النيابة، مع هدير عبدالرازق انها نشرت فيديوهات مثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.

من هي البلوجر هدير عبد الرازق؟

هدير عبد الرازق، مواليد 1998، تبلغ من العمر 26 عامًا، ولديها تجربتان سابقتان في الزواج.

كانت قد تزوجت من رجل أعمال في الخمسينيات من عمره، مالك ملهى ليلي، إلا أن زواجهما انتهى بالانفصال في عام 2022 بعد ثلاث سنوات من الزواج بسبب خلافات بينهما.

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معلومات عن البلوجر هدير عبد الرازق بعد القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات خادشة