تأجيل محاكمة هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم السبت تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، إلى جلسة 14 ديسمبر 2024، للاطلاع على مستندات القضية وتقديم الدفاع، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى هدير عبدالرازق 5 اتهامات في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، وقد تم اتهامها بإغراء الجمهور عبر تلك المقاطع التي تحتوي على إيحاءات جنسية، وتهديد القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

البلوجر هدير عبدالرازق

ومن جانبه، طالب محامي هديرعبد الرازق في أولى جلسات المحاكمة بتأجيل القضية للإطلاع على المستندات المتعلقة بالاتهامات، وهو ما وافقت عليه المحكمة، كما استمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المتهمة التي نفت التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة للأخلاق العامة أو هدم القيم المجتمعية.

من جهة أخرى، كانت نقابة الإعلاميين قد قررت وقف الإعلامية ياسمين الخطيب بعد ظهورها في حلقة مع هدير عبدالرازق، وذلك على خلفية نشر فيديوهات خادشة للحياء وقد فسخت الخطيب تعاقدها مع قناة النهار بعد تلك الحلقة.

التحقيق مع هدير عبد الرازق في تهمة التخريض على الفسق

واعترفت «عبدالرازق»، بنشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح، وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها

كما أوضحت تحقيقات النيابة، مع هدير عبدالرازق انها نشرت فيديوهات مثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.

طلاق هدير عبد الرازق من رجل أعمال شهير

هدير عبد الرازق، مواليد 1998، تبلغ من العمر 26 عامًا، ولديها تجربتان سابقتان في الزواج.

كانت قد تزوجت من رجل أعمال في الخمسينيات من عمره، مالك ملهى ليلي، إلا أن زواجهما انتهى بالانفصال في عام 2022 بعد ثلاث سنوات من الزواج بسبب خلافات بينهما.

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معلومات عن البلوجر هدير عبد الرازق بعد القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات خادشة