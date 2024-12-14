هدير عبد الرازق تواجه مصيرها بالقضاء بعد قضية نشر فيديوهات فاضحة

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة،صباح اليوم، محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء.

وتعود القضية إلى انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نُسبت إلى هدير عبد الرازق، وُصفت بأنها مخالفة للقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني ومثيرة للرأي العام، وأفادت النيابة العامة، في بيان لها، أن التحقيقات تضمنت فحص تلك المقاطع وتحديد مدى مطابقتها للاتهامات الموجهة، خلال التحقيقات، وواجهت النيابة المتهمة بالدلائل التي تدينها، بينما قدم فريق الدفاع مستندات تفيد بأن المقاطع تم اجتزاؤها أو استخدامها خارج سياقها الأصلي.

التهم الموجهة لهدير عبد الرازق

أولا :

ووجهت النيابة العامة 5 اتهامات للبلوجر «هدير عبدالرازق»، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة

ثانيًا:

ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها، وبعباراتها، وتلميحاتها، وإيحاءاتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا:

أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول، دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا:

اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية، في المجتمع المصري، بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك»، مقاطع مرئية وصورًا شخصية تتضمن تعديًا، على تلك المبادئ والقيم، مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية، محل الاتهامات السابقة، بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك»، لتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

وأكد محامي المتهمة أن فريق الدفاع سيسعى لإثبات براءتها أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن القضية أثارت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا أدى إلى تضخيم ملابساتها.

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