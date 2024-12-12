النيابة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة كفر حكيم وذبح زوج العمة

شهدت قضية جريمة كفر حكيم، والمتهم فيها شاب بقتل زوج عمته تفاصيل وأحداث جديدة، بعد التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة، ويرصد الموجز في السطور التالية تفاصيل جريمة كفر حكيم.

أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في قضية كفر حكيم في قتل سائق توك توك لزوج عمته، بدافع الانتقام لقيام المجني عليه بمعايرة الجاني بشقيقته بعد هروبها من المنزل وتشكيكه المستمر في سلوكها.

جريمة قتل

تحقيقات النيابة تكشف أسباب قتل سائق لزوج عمته بكفر حكيم

وكشفت التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة بشمال الجيزة في أن الجاني ويدعى شوقي حربي صاحب الـ 35 عامًا، سائق توك توك أنهى حياة زوج عمته ويدعى شامل أحمد 57 عامًا، خفير طعنًا بسلاح أبيض، انتقامًا منه لتشويه سمعة شقيقته في كرداسة.

واعترف الجاني أمام محقق النيابة بارتكابه الواقعة بعدما عايره زوج عمته بما فعلته شقيقة الجاني بعدما هربت من بيتها مع عشيقها، بعدما أنجبت منه، وقال الجاني في تحقيقات النيابة بأن واقعة هروب شقيقته أحدث حالة من الاضطراب بين أفراد الأسرة، وبعدما تسرب الخبر لم يستطع اسكات ألسنة الناس.

وأوضح الجاني أن زوج عمته من ضمن الأشخاص الذين لم يتوقفوا عن ذكر شقيقته بالسوء كلما رأه، مما أثار حفيظة الأخير، وجعله يفكر في الانتقام من المجني عليه.

وأشار الجاني إلى أنه قرر التخلص من المجني عليه وقتله، وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين"، ودخل لبيت عمته، وأثناء نوم الضحية سدد له عدة طعنات في العين والجسد، وتركه غارقًا في دماءه وفر هاربًا.

وزارة الداخلية توقع القبض على الجاني

وعقب بلاغ قدمه أهالي منطقة كفر حكيم بقسم الشرطة، توجه عدد من رجال الشرطة بصحبة ممثل من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

رجال الشرطة تضبط الجاني وتُحيله للنيابة العامة

ونجح رجال مباحث قسم شرطة كرداسة من الإيقاع بالجاني بعد تمكنه بالهرب وبسؤاله اعترف بأنه منفذ الجريمة، مشيرًا إلى أن سبب ارتكابه لها هو ما فعله المجني عليه من ذكر شقيقه الجاني بالسوء في كل المجالس وقال:" بيلسن على أختي في الرايحة والجاية".

جدير بالذكر أن نيابة شمال الجيزة أمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة قتل زوج عمته بواسطة سلاح أبيض.

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