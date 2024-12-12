كواليس اللحظات الأخيرة في حادث طريق جمصة الدولي اليوم

حادث طريق جمصة الدولي، عنوان جديد تصدر محركات البحث اليوم، وأعاد للاذهان الكثير من حوادث الطرق، التي لا تزال المأساة الأكبر في مصر.

إذ أن حوادث الطرق باتت الأكثر حدوثًا خلال الفترة القليلة الماضية، فهنا نجد أتوبيسًا قد احترق وراح داخله ضحايا ومصابين، وهناك ميكروباص انقلب وراحت ضحيته الكثيرون، إلا أن اليوم الخميس، تجددت تلك الحوادث بـ حادث طريق جمصة الدولي.

حادث طريق جمصة الدولي

الموجز يستعرض تفاصيل حادث طريق جمصة الدولي، جسد مأساة جديدة لمستقلي الميكروباصات، إذ إن الحادث نتج عن اصطدام سيارة ميكروباص بكساحة نقل معدات كانت تقف على جانب طريق جمصة الدولي في الاتجاه إلى بلطيم، ما أدى إلى حدوث إصابات ووقوع ضحاي.

ضحايا حادث طريق جمصة الدولي

فتاة راح ضحية هذا الحادث لكن 14 شخصًا خرجوا من الميكروباص مصابين بإصابات تتراوح بين الخطرة والسحجات والكدمات في مختلف أنحاء الجسد.

بلاغ بالواقعة

حادث طريق جمصة الدولي، كان قد تلقى به مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، على خلفية ورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة جمصة، بوقوع حادث سير على طريق جمصة الدولي، ووجود ضحايا ومصابين.

انتقلت على الفور قوة من الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، ورجال المرور، حيث تبين من المعاينة الأولية للحادث مصرع فتاة وإصابة 14 راكبًا آخرين.

أسماء المصابين والضحية

حادث طريق جمصة الدولي، جاء أسماء المصابين والضحية الوحيدة على النحو التالي:

أحمد محمد سعد محيسن 12 سنة، مقيم محافظة البحيرة.

منى أحمد سعد محيسن 17 سنة البحيرة.

ياسمين مصطفي علي سليم 22 سنة ديروت البحيرة.

عبير خطاب مغازي 78 سنة ديروت البحيرة.

تسنيم ماجد محمود 15سنة ديروت بحيرة

مريم رجب فرج 16 سنة ديروت البحيرة.

براءة رجب فراج 14 سنة ديروت بحيرة.

وهبه رمضان متولي عثمان 18 سنة إسكندرية

مصطفى عصام جابر عناني 14 سنة البحيرة.

أدهم طارق محمد مصطفى 9 سنوات بور سعيد.

حنين فتحي السيد عبد الغنى 18 سنة إسكندرية.

طارق محمد مصطفى 49 سنه بورسعيد.

إبراهيم طارق مصطفى 16 سنة بورسعيد.

محمد أحمد محمد البردان 52 سنة بورسعيد.

والضحية الوحيدة سعاد رجب فراج 16 سنة ديروت البحيرة، جثة هامدة.

حادث طريق جمصة الدولي

نقل الضحية والجثث إلى المستشفى

جرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى ميتسفى جمصة العام، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بسرعة إجراء تحليل للمخدرات للسائق، كما أزال رجال المرور من الطريق لإعادة السيولة المرورية.

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