ذهب ليأتي بلقمة عيشه عاد متوفيا.. فصة مصرع أحد ركاب ميكروباص ديروط

المنزل بسيط يكاد لا يستر عورتهم عن أعين الناس، تجلس داخل المنزل تبكي زوجها، ومعيلها، والذي توفي في ميكروباص ديروط، والذي وقع في ترعة الإبراهيمية بأسيوط، الزوج كان يذهب للعمل باليومية، يكاد يملك قوت يومه لـ4 أطفال، منهم من يعيش على أمل أن يعود والده محملا بالطعام، ومنهم من ينتظر اللبن ومازال رضيعا، ولكن الأب لقي مصرعه بـ ميكروباص ديروط، الموجز تستعرض التفاصيل.

انهيار الزوجة

لزوجة تنهار وتحكي أن زوجها هو السند الي توفي في ميكروباص ديروط، وتركها دون عائل لها ولأطفالها، مشيرة إلى أنها تعلق برقبتها 3 بنات إخوة لزوجها يتيمات، و4 أولاد، وهي لا حول لها ولا قوة، فزوجها كان يتغرب 26 يوما، ويعود إليهم يوما واحدا في الشهر، ينتظره أطفاله بالدقيقة، كي يروه.

زوجة متوفى بـ ميكروباص ديروط

الزوج وإخوته أيتام

الزوج يتيم منذ صغره، وهو من يعمل وينفق على إخوته، والزوجة ليس لها مصدر دخل آخر، أو أي معاش، فضلا عن أن المنزل بدون سقف.

انتقال قوات الحماية المدنية لمقر الحادث



وانتقلت قوات الحماية المدنية والاسعاف، والقيادات الأمنية، و قوة من الشرطة إلى مكان الحادث، ليتضح صحة البلاغ، وتم انتشال السيارة الميكروباص، وجثة واحد من الضحايا، وجار البحث عن المفقودين .

بلاغا بسقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية



وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا يفيد سقوط ميكروباص أثناء تجميع الركاب في ترعة الإبراهيمية، لتنتقل قوات الأمن على الفور، فضلا عن فرق الإسعاف والحماية المدنية، إلى موقع الحادث، لتبدأ فرق الإنقاذ على الفور في عملها بعمليات البحث المكثفة، والبحث عن الناجين.

بلاغا بـ حادث ميكروباص ديروط

وكانت القوات الأمنية برئاسة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقت إخطارا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، مفاده ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، سقوط ميكروباص بعدما تحرك من موقف الركاب في ديروط إلى مياه ترعة الإبراهيمية، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة بقيادة ضباط المباحث، وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

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