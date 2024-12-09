بعد 20 ساعة من الحادث.. انتشال جثمان المعيدة دعاء شحاته

حادث أسيوط.. تمكنت فرق الدفاع المدني والإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط من انتشال جثمان دعاء شحاتة عبد الحميد، معيدة تبلغ من العمر 24 عامًا، وهي إحدى ضحايا سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية، ووقع حادث أسيوط مساء أمس، واستغرقت عملية العثور على الجثمان ما يقرب من 20 ساعة، حيث جرفها التيار لمسافة كبيرة بعيدًا عن موقع حادث أسيوط، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، تحت تصرف النيابة العامة لحين تسليمها لذويها والتصريح بالدفن، ويستعرض الموجز تفاصيل الحادث.

استمرار عمليات البحث عن المفقودين

تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها في البحث عن باقي ركاب السيارة الميكروباص التي كانت تقل 14 شخصًا، وقد تم الدفع بعشرة غواصين إضافيين للمساعدة في تمشيط قاع الترعة، مع توسيع دائرة البحث وصولًا إلى منطقة قريبة من مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، نظرًا لشدة التيار الذي جرف الجثامين بعيدًا عن موقع حادث أسيوط.

تحديات البحث بسبب الطقس والظلام

وشهدت عمليات البحث بعض العراقيل بسبب سوء الأحوال الجوية والظلام، ما أدى إلى تعليق الجهود لعدة ساعات مساء أمس، بعد العمل لخمس ساعات متواصلة في محيط حادث أسيوط دون نتائج تذكر، واستأنفت الفرق عملها صباح اليوم تحت ظروف أفضل، مع استخدام معدات إضافية لتعزيز جهود البحث.

المعيدة دعاء شحاته

تفاصيل الحادث وأسباب التحرك السريع للجهات المعنية

تلقى محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة العمليات المركزية يفيد بسقوط سيارة ميكروباص تحمل 14 راكبًا تحمل لوحات معدنية (٦٢٥٤ ي.ص.ج) في ترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

وعلى الفور، أمر المحافظ بتوجيه كافة الأجهزة إلى موقع الحادث، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ أربعة ركاب قبل غرق السيارة بالكامل، وتم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية، ونقل إحدى الجثث التي تم انتشالها سابقًا إلى مستشفى ديروط المركزي.

دعم حكومي ومتابعة ميدانية

أكد محافظ أسيوط على متابعة الحادث بشكل مستمر، وتكليف المسؤولين المحليين بتقديم الدعم اللازم للمتضررين، كما تم تكليف رئيس مركز ومدينة ديروط، بمتابعة عمليات البحث وتقديم التسهيلات اللازمة للأسر المتضررة.

كذا وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وفريق العمل المعاون له، ضرورة حصر الضحايا والمصابين وصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين.

إجراءات لدعم المتضررين وتعويض الأسر

وأعلنت محافظة أسيوط عن حزمة من الإجراءات لدعم الأسر المتضررة، والتي جاءت في مقدمتها صرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا بشكل عاجل، توفير الدعم النفسي والمادي للأهالي، فضلا عن إنهاء إجراءات دفن الضحايا وتسهيل التصاريح المطلوبة.

وأكدت المحافظة التزامها بالوقوف إلى جانب الأسر المتضررة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ مستمرة في العمل بلا توقف حتى العثور على كافة المفقودين، والتعامل مع تداعيات الحادث الأليم.

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