القصة الكاملة لابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب حتى الحكم على المتهم

ابنة شيرين، استغل حداثة سنها، وحاول إجبارها على ما يرفضه القانون، وبسبب صغر عمرها وقلة خبرتها، خافت من اللجوء لوالديها المطربة شيرين عبد الوهاب، وقررت الانتحار وأخبرت بذلك صديقتها المقربة، "هنا محمد حبيب"، ماذا حدث ومن استغلها، هذا ما ستسرد الموجز تفاصيله في التقرير التالي.

بلاغ حسام حبيب لإنقاذ ابنة شيرين عبد الوهاب

البداية كانت ببلاغ تقدم به الموزع الموسيقي حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، عام 2023 لمباحث الإنترنت بالعباسية، يؤكد فيه تعرض ابنة زوجته"هنا" ابنة شيرين، البالغة من العمر 12 عاما، للابتزاز والتهديد من شخص مجهول مقابل مبلغ مالي.

مجهول يبتز ابنة شيرين عبد الوهاب

وأكد الفنان حسام حبيب أن الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة ، اتصلت به هاتفيا وأخبرته عن نية طفلته للانتحار، الأمر الذي صعقه، ليحاول فهم ما سبب حالتها النفسية، لتجيبه الأخصائية بأن هناك من يبتز ابنته، ولابد أن يحاول حل الأزمة،

ابنة شيرين عبد الوهاب

فيديوهات خادشة لـ ابنة شيرين

وتابع حبيب أن المتهم حصل على صور وفيديوهات خاصة لابنته هنا وهدد بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، في حالة لم يتحصل منها على مبلغ مالي كبير، مؤكدا أن ابنته خافت لحداثة سنها، وأخبرت صديقة لها، لتخبر صديقتها الأخصائية النفسية، والتي قررت إخبار والديها على الفور لحل الأمر، وحرر محضر بالواقعة بمباحث الإنترنت.

وجاء في التحريات وبعد التأكد من صحة الواقعة، أن المتهم يدعى "ش. خ. م"، 19 عاما، ومقيم بمنطقة الحوار في مدينة المنصورة دائرة قسم أول، وبإحكام الكمان تمكن ضباط مباحث قسم أول من إلقاء القبض عليه وإحضاره تنفيذا لأمر النيابة العامة وبحوزته تليفون محمول.

وأشارت التحقيقات إلى فحص هاتف المتهم، ليتضح وجود محادثات بينه وبين المجني عليها ابنة شيرين عبد الوهاب، فضلا عن وجود صور وفيديوهات خاصة بـ ابنة شيرين، وبمواجهة المتهم أقر بفعلته وملكيته للهاتف، موضحا أنه حصل على الفيديوهات من شبكة الإنترنت الدولية، وقام بعد ذلك بتهديدها وابتزازها بنشر تلك الصور والإساءة لسمعتها.

أمر إحالة النيابة العامة

وأحيلت قضية ابنة شيرين عبد الوهاب لمحكمة جنايات المنصورة، بعدما تم ثبوت تهمة ابتزاز ابنة شيرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بعدما اعترف أمام النيابة العامة بارتكاب واقعة ابتزاز ابنة شيرين، حيث أمرت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة، في القضية رقم ٩١٢٧ لعام ۲۰۲٤ جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم ۱۹۹۱ لعام ٢٠٢٤ كلي جنوب المنصورة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم هدد الطفلة هنا محمد مصطفى ابنة شيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر أور خادشة للحياء والشرف، وحاول التحصل منها على مبلغ مالي كبير، كما أنه انتهك حرمة الخصوصية للصغيرة، وأذاع ونشر صورا ومقاطع مرئية خاصة بالطفلة المجني عليها دون رضاها.

وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على المتهم بابتزاز الطفلة هنا ابنة شيرين عبد الوهاب.

اقرأ أيضا: ليس علي شيرين حرج.. زلات لسان تضع المطربة السادجة في ورطة

شطب العضوية.. نقابة الموسيقيين تكشف عن العقوبات المحتملة بعد التحقيق مع شيرين عبد الوهاب