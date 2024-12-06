بعد أزمة شيرين.. طارق الشناوي يثير الجدل حول انتقاد نقابة الموسيقيين

تصدر الناقد الفني طارق الشناوي، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد رده الأخير على تحقيقات نقابة المهن الموسيقية مع شيرين عبد الوهاب وانتقاده لاجراءات النقابة.

يرصد موقع الموجز، التفاصيل كاملة حول أزمة الناقد الفني طارق الشناوي خلال السطور التالية.

طارق الشناوي

دخل الناقد الفني طارق الشناوي في قلب الأزمة التي أثيرت بين المطربة شيرين عبد الوهاب ونقابة المهن الموسيقية بعد قرار إحالتها للتحقيق بسبب "زلة لسان" غير مقصودة أثناء إحيائها لحفل في الكويت، ففي الفيديو الذي أثار الجدل، عبَّرت شيرين عبد الوهاب عن حزنها لوفاة الملحن الراحل محمد رحيم، وقالت كلمات اعتبرها مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، غير لائقة، مما دفعه لإعلان فتح تحقيق مع المطربة.

قرار التحقيق يثير غضب طارق الشناوي

لم يتردد طارق الشناوي في الرد على قرار النقابة، مشيرًا إلى أن "زلة لسان" لا تستحق هذا الإجراء القاسي، وفي منشور له على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، قال الشناوي: "هل زلة لسان تستحق إحالة أوراق عضو للتحقيق؟".

وأضاف طارق الشناوي أن الجميع يخطئ أحيانًا، ولكن شيرين أدركت خطأها واعتذرت.

ورأى طارق الشناوي أن محاسبتها على هذا الموقف تعني أنه يجب محاسبة العديد من الشخصيات الأخرى في الوسط الفني والسياسي التي ارتكبت أخطاء لفظية مشابهة في الماضي دون أن تتعرض لمثل هذه المحاسبة.

الشناوي: النقابة يجب أن تركز على قضايا أكبر

في هجومه على نقابة الموسيقيين، دعا طارق الشناوي إلى ضرورة أن تركز النقابة على القضايا الأهم التي تواجه الوسط الفني، مثل توفير فرص عمل لأعضائها.

وقال الشناوي: "نقابة الموسيقيين لديها هموم وتحديات أكبر، ويجب على النقيب وأعضاء مجلس الإدارة أن ينتبهوا إليها أولاً".

وأضاف أن هناك العديد من أعضاء النقابة الذين يعانون من البطالة ويحتاجون إلى دعم حقيقي من النقابة، بدلاً من تبديد الطاقات في مسائل شخصية يمكن تجاوزها بسهولة.

رد نقابة المهن الموسيقية على انتقاد طارق الشناوي

بعد ساعات من الهجوم الذي شنه الشناوي، خرج الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية، والمتحدث الرسمي باسم النقابة، للرد على ما وصفه بـ "الخلط في أسلوب النقد الفني" في الوقت الحالي.

في بيان صحفي، أكد عبد الله أن النقد الفني الحقيقي يجب أن يقتصر على تحليل الأعمال الفنية من حيث الفكرة والأداء والتقنية، بهدف تقييم جودة العمل وتعزيز الذوق العام، بعيدًا عن التدخل في قرارات النقابات أو التعرض لشخصيات الفنانين بشكل شخصي.

طارق الشناوي

وأكد عبد الله أن النقد الفني يجب أن يبقى موضوعيًا، وأن يركز فقط على تقييم الأعمال الفنية من حيث الإبداع، الأداء، الفكرة، والتقنيات المستخدمة.

وأشار إلى أن خروج النقد عن هذا الإطار وتحوله إلى أداة للهجوم الشخصي أو التدخل في قرارات النقابات يضر بالفنانين والمنظومة الفنية بشكل عام.

كما أضاف أن انتقاد قرارات النقابات، مثل قرار إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق، يجب أن يتم في سياق إداري واجتماعي، وليس في إطار النقد الفني الذي يختص فقط بتقييم الأعمال الفنية.

شيرين عبد الوهاب

تحذير من تأثير النقد الشخصي على حرية التعبير والإبداع

فيما يتعلق بتدخل النقد في المواقف الشخصية للفنانين وآرائهم، حذر عبد الله من أن هذا قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير والإبداع، وقال: "النقد في هذه الحالة قد يؤثر سلبًا على حركة الفن بشكل عام، وقد يحد من قدرة الفنانين على التعبير بحرية."

وأشار إلى أن تدخل النقد في الشؤون الشخصية للفنانين قد يؤثر على قدرتهم على تقديم أعمال فنية جريئة ومبتكرة دون الخوف من العواقب الاجتماعية أو المهنية.

الدعوة إلى التعاون بين النقاد والفنانين لتحسين البيئة الفنية

اختتم عبد الله تصريحه بدعوة النقاد والمؤسسات الإعلامية والجمهور إلى التعاون لإعادة توجيه النقد إلى مساره الصحيح.

وقال: "يجب أن يكون النقد أداة لتحسين الأعمال الفنية والارتقاء بالذوق العام، بعيدًا عن إثارة الجدل أو تصفية الحسابات الشخصية."

وأكد على أهمية دعم المناخ الفني والإبداعي، مشيرًا إلى أن التعاون بين النقاد والفنانين سيعزز من فرص الابتكار في مجال الفن، ويعود بالفائدة على المجتمع الفني ككل.

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