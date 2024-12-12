ياسمين تقيم دعوى خلع أمام محكمة الأسرة ضد زوجها بسبب قسوة قلبه

دعوى خلع.. «بيرفض يأكلنا باليل، مش بخل قسوة قلب، دايما يضرب العيال بدون سبب قبل السبب، عيالي اتعقدوا وأنا كرهت الحياة معاه»، كلمات قالتها الزوجة "ياسمين. م"، أمام محكمة الأسرة، وهي تطلب الخلع من زوجها، مشيرة إلى أنه شخص قاسي القلب وغير مرحب به في حياتها أو خياة أولادها بعد الآن، بعدما فشلت كل محاولاتها لإصلاحه، تفاصيل تسردها الموجز.

زوج قلبه قاسي

قالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أنها تزوجت من رجل قاسي القلب، لا يعلم أي شيء عن الحنية، مشيرة: «صبرت كتير على عيشتي معاه، استحملته ومكنتش بقدر أتكلم، قلبه جاف وقاسي، حاولت كتير بس في الحقيقة الأنور بتسوء بينا».

دعوى خلع

دعوى خلع ضد الزوج

وتابعت الزوجة في دعوى خلع التي أقامتها ضد زوجها، أن الأمور بينها وبين زوجها بدأت تتخذ منحنى التعقيد، بسبب قسوته مع أولادها، فعو رغم كل شيء، لا يستطيع قول كلمة كيبة لأطفاله، ببجانب ضربه المستمر للأطفال، "ضربه في العيال عقدهم، ولادي دخلوا في مراحل إكتئاب، وأنا ظش عاوزة أشيل ذنبهم قدام ربنا".

فكرت في اللجوء إلى محكمة الأسرة

وأشارت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أنها فكرا كثيرا في اللجوء إلى محكمة الأسرة، ولكنها وضعت أطغالها نصب أعينها، لتتراجع عن القرار بآخر لحظات،« الحياة بينا بدأت تدهور، ومع مرور الوقت مبقاش فيه بينا حياة أصلا».

واكملت قالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها: «استحملت قرفه وقسوته 5 سنين، عشان خاطر عيالي، وكنت خايفة من لقب مطلقة، فبرحع أشيل الفكرة من دماغي عشان أخافظ على البيت».

تعنت الزوج يجبرها على الخلع

وأشارت إلى أنها قررت قصد محكمة الأسرة، بعدما ساء الوضع بينها وبين زوجها، لتقرر اللجوء إلى محكمة الأسرة،« كل شوية أقول يمكن يتغير، لكنه مش بيتغير، مفيش فايدة، زي ماهو، بالعكس ضربه فيا وفي عيالي بيزيد، وقسوته علينا مش بتنتهي".

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع.

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