زوجة في دعوى خلع بمحكمة الأسرة: خاني مع صاحبة عمري

دعوى خلع أقامتها الزوجة “إيمان. ك”، أمام محكمة الأسرة، بسبب علاقات زوجها النسائية، ولكن الأمر الذي قررت التوجه لمحكمة الأسرة بسبب، هو خيانة زوجها مع صديقة عمرها، إذ قالت: “مش عارفة ألوم جوزي ولا صاحبة عمري، تعبت من خيانته، بس كنت بعديها عشان عيالي، لكن مقدرتش أتحمل خيانته مع صاحبتي”.

تفاصيل القضية تسردها لكم الموجز في السطور التالية.

زوجة تخلع زوجها بسبب علاقات نسائية متعددة

البداية كانت محادثات ظنتها الزوجة بريئة، بين صديقتها وزوجها، هي تعلم بخيانة زوجها التي لا تنتهي، هي بالفعل تعلم أنه كل يوم يتعرف على امرأة مختلفة، ولكنها لم تتخيل أن الأمر سيصل لصديقة عمرها الوحيدة، مضيفة: “من ساعة ما اتجوزنا وأنا كل شوية اقفشه مع واحدة شكل، كنت في الأول بقول عشان خاطر عيالي، وأسامحه ، يمكن المرة الجاية يتعدل، لكن هو رافض يتغير".

دعوى خلع

زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها الخائن

وتابعت الزوجة في دعوى خلع أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، أنها تحملت كثيرا علاقات زوجها المتعددة، على أمل أن يتغير زوجها للأفضل، لكن لم يتغير فطبعه كما هو، بالرغم من وعوده الكثيرة، مشيرة: “وفجأة وأنا بقلب في تليفونه شوفت محادثات بينه، وبين صاحبتي، في الأول افتكرت الموضوع عادي، لكن الصدمة خدرتني، الموضوع طلع أكبر من اتنين بيتكلموا عاديأ أو حتى مخدر خيانة بالكلام”.

خيانة الزوج مع صديقة عمرها

وأضافت الزوجة في دعوى خلع، أنها اكتشفت أن زوجها على علاقة محرمة مع صديقتها، لتصاب بالصدمةالتي ألجمتها لعدة أيام، اتخذت فيهم قرار الانفصال، مؤكدة: “مكنتش أفكر في يوم إن صاحبتي اللي بشتكي ليها من عمايل جوزي هي اللي تخوين معاه، فضلت أكذب نفسي، لكن ياريته كلام وبس، دي ماشية معاه في الحرام، مش هقدر أسامحها، ومش هقدر أعيش معاه في البيت تاني، ولما طلبت منه الطلاق رفض، لكن أنا فاض بيا الكيل”.

دعوى خلع هي الحل

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.

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