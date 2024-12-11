دعوى طلاق تقيمها زوجة والسبب: بيفضل أهله على عياله

دعوى طلاق أقامتها الزوجة “سندس . م"، أمام محكمة الأسرة تؤكد على زيادة الخلافات بينها وبين زوجها بسبب رفضه الإنفاق عليها وأولادها، تفاصيل تسردها الموجز لكم، إذ قالت: “16 سنة جواز، تعبت منه ومن بخله، وفي النهاية بيفضل أهله على عياله، وبيقولي أهلي أولي بفلوسي، بيفضل أهله على عياله”.

الزوج يرفض الإنفاق

دخلت الزوجة إلى هيئة محكمة الأسرة وهي تبكي، مؤكدة أن زوجها يرفض الإنفاق عليها وأولادها، رغم أنها ميسور الحال، هكذا بدأت بشكواها لتكمل: “استحملت كتير تصرفاته، بقول بكرة يتغير في النهاية هما عياله وأنا مراته، 16 سنة مستحملاه، وبحاول معاه بكل الطرق عشان مخربش بيتي، وعيالي يعيشوا وسطنا احنا الاتنين، لكنه مكبر دماغه من ناحيتنا، وميعرفش حاجة عننا”.

كان رجلا كريما وتحول

وقالت الزوجة في دعوى طلاق ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، أنه كان في بداية الزواج رجلا كريما، لكنها لاحظت أنه يشح يده شيئا بشيء، فقط أصبح المصروفات للأكل، :"كام شهر كان كويس معايا، وعد أول طفل بطل يجيب رفاهيات ويدوب الاكل بس وعلى الاد، اكتشفت حد تاني غير اللي اتجوزته، والعيال محتاجة مصاريف لكنه بيرفض وبيقولي مش مشكلتي، طيب مشكلة مين".

دعوى طلاق

تدخل الأهل لحل الخلافات

حاولت الزوجة التفاهم معه كثير قبل أن تلجأ لإقامة دعوى طلاق، لكن الأمر لم يفلح معه، حتى تدخل أهلها بالموضوع، في البداية كان ينفق، ويعود لحاله، حتى ملت طريقته في الإنفاق، :" أوقات كتير كنت بفكر في الانفصال، لكن كنت برجع في كلامي عشان عيالي، مش بيصرف علينا واحنا معاه، هيصرف على عياله وانا مطلقة، فقررت استحمل".

دعوى طلاق هي الحل

الزوجة في دعوى طلاق أقامتها أمام محكمة الأسرة، أن تصرفات زوجها الغير طبيعية هي ما فعلت به ذلك، فقد عذرته كثيرا، ولكنه في آخر خلاف أخبرها أنهم لا يستحقوا، :" بقوله إنت لازم تكفي بيتك وعيالك، قالي أهلي أولى منكم بفلوسي، وقتها قررت أطلق".

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق ضد زوجها، بسبب تفضيله لعائلته عليها وأولادها.

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