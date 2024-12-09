سيدة في دعوى طلاق .. مش هسامحه بعد مصيبته مع مرات أخوه

دعوى طلاق أقامتها الزوجة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، وذلك بعد شهرين فقط من الزواج، بعدما اكتشفت خيانته مع زوجة أخيه، إذ قالت: «60 يوم جواز بالتمام والكمال، كنت فاكرة مشكلتي هتكون مع حماتي، بس كنت غلطانة، أنا قفشت جوزي مع مرات أخوه».

تفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

دعوى طلاق للضرر

قالت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، أنها اعتقدت في بداية الزواج أن كل مشاكلها ستكون تواجدها في بيت العيلة، ولكنها كانت مخطئة، فتواجدها مع والدة زوجها لم يصنع لها أي مشكلة، «حماتي كانت ست طيبة أوي، مش بتعمل مشاكل مع حد، وبتحبني جدا وأنا بحبها».

وتابعت الزوجة في دعوى طلاق للضرر، بأنها كانت على يقين بأن جميع مشاكل حياتها ستأتي من بيت العيلة، وهذا ما قابلته بالفعل،«أول شهر عدى كويس من غير أي مشاكل، جوزي بيحبني وأنا لسه عروسة جديدة، وحماتي بتراعيني، ومش بتزعلني، بس كانت المشكلة في مرات أخوه».

دعوى طلاق

علاقة زوجها بزوجة أخيه

وأكملت الزوجة بأن تصرفات زوجها مع زوجة أخيه كانت فجة، حاولت تكذيب ماتراه بعينيها ولكن الأمور كانت واضحة بشكل كبير، «مكنتش غيرة أد ما كانت استغراب، طريقتها غريبة ومش مقبولة، كانت بتتعامل معاه بايديعا، ولما بدخل عليهم بلاقيهم مقربين من بعض بطريقة غريبة وبيتكلموا، حاولت كتير أتقبل إنه ده عادي، بس مقدرتش».

اختفى الزوج يوما ولم تعرف الزوجة أين مكانه، وأيضا اختفت زوجة أخوه، قررت وقتها الصعود لشقة زوجة أخيه، « جوزي اختفى فجأة واختفت معاه مرات أخوه، حاولت كتير ألاقيهم، لكن فعلا اختفوا، فجأة قررت بيني وبين نفسي أطلع شقة سلفتي، وأخدت المفتاح من شقة حماتي وفتحت بالراحة ودخلت».

الاثنان في بئر الرذيلة

اختتمت الزوجة حديثها، «دخلت براحة شقة سلفتي واتصدمت لدرجة إني فضلت أصوت وألطم لحد ما الناس اتلمت عليا، شوفت جوزي في حضن مرات أخوه على السرير، من صدمتهم ملحقوش يلبسو هدومهم، والناس شافتهم».

وبعد ما رأت زوجها وزوجة أخيه في بئر الرذيلة قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة، وطلب طلاق الضرر.

يذكر أنه عند صدور الحكم بتطليق المدعية “الزوجة” طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فضلا عن أن طلاق الضرر يجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

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