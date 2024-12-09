تفاصيل أغرب قضية تحرش داخل غرفة الإنعاش بمستشفى الشيخ زايد

فتاة بمستشفى الشيخ زايد ترى بأن رجلًا يلمس مواطن عفتها، حلم واقعي أم كابوس، هكذا شعرت فتاة بمستشفى الشيخ زايد وهي تحت تأثير البنج، فتحت عينيها ببطء لتجد أن هناك من يلمس مواطن عفتها ويقبل شفتيها بنهم، وكأنهما زوجين، لحظات مابين الحلم واليقظة، فتحت عينيها لترى من هو ذلك الشخص، قبل أن يفر هاربا من غرفتها بالمستشفى وتعود هي لأحلامها تحت تأثير البنج.

تفاصيل القضية التحرش التي حدث داخل غرفة الإنعاش بمستشفى الشيخ زايد، تتابعها الموجز تسردها لكم في السطور التالية.

فتاة بمستشفى الشيخ زايد

فتاة بمستشفى الشيخ زايد تلك القصة التي بدأت، بصراخ فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، بمجرد أن أفاقت من مرحلة البنج، ليدخل الدكتور المسؤول عن حالتها ليعرف سبب صراخها، لتبدأ المريضة "ياسمين. ع"، الطالبة بكلية التجارة، رواية ما حدث مع فني التمريض "محمد. ع"، البالغ من العمر 26 عاما، حيث كانت تجري المريضة جراحة عاجلة لتركيب دعامة بأوردة المخ، بمستشفى الشيخ زايد، محل الواقعة .

التحرش بـ فتاة داخل مستشفى الشيخ زايد

قبل دخول فتاة بمستشفى الشيخ زايد لإجراء الجراحة، وأثناء استعدادها لها، دخل عليها الممرض المتهم، في غرفتها الخاصة، وتبادل معها أطراف الحديث في محاولة منه لطمأنتها، نظرا لخطورة العملية، وبالفعل هدأت من روعها، وتجهزت ودخلت غرفة العمليات، لتخرج من العمليات وهي مازالت تحت تأثير البنج.

آثار البنج على فتاة بمستشفى الشيخ زايد

بدأت آثار البنج تذهب تدريجيا، الأمر الذي لم ينتبه إليه الممرض، وكأن الله أحب كشف ستره، لتفاجأ به المريضة يتحرش بها ولمس مواطن عفتها، ويقبلها بشدة وكأنهما زوجين على حد قولها، لتصاب بذهول لكن لم تستطيع إبداء رد فعل قوي بسبب تأثير البنج، وعندما أحس الممرض بحركتها ارتبك وخرج مسرعا، ولكنها رأته قبل أن تنام مرة أخرى.

المريضة تروي الحقيقة

تحسنت حالة الفتاة، ولكنها بدأت تبكي وبشدة حتى أصيبت بانهيار عصبي، ليأتي الطبيب المسؤول على الفور، ويعرف منها ما حدث معها، وعلى الفور يقرر جمع فريق التمريض كاملا، وتتعرف هي على المتهم، ليتم القبض عليه، وتوفير مختصة من طاقم التمريض لتهدئتها، وإبلاغ الجهات المعنية بالحادث.

فتاة بمستشفى الشيخ زايد

حبس ممرض تحرش بفتاة داخل غرفة العناية المركزة

وأمرت نيابة الشيخ زايد بحبس الممرض المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ثبتت عليه تهمة التحرش بالمريضة، كما أمرت النيابة العامة باستخراج صورة رسمية من التحقيقات الإدارية التي تم إجراؤها لالمستشفى يخص الواقعة، وفض كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان للتأكد من محتواها، والتحري حول ملابسات الحادث.

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