تامر حسني  يشعل مواقع التواصل الاجتماعي  بعد احتفاله  في الشيخ زايد .. ما القصة؟





تصدر الفنان تامر حسني، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد احتفاله بالأمس بافتتاح مطعمه الجديد في منطقة الشيخ زايد، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

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ونشر تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام مجموعة من الصور التي توثق اللحظات المميزة من هذا الحدث، مقدماً شكره لكل من شاركه هذه الفرحة.

حضور لافت من المشاهير

كان من بين الحضور طليقته الفنانة بسمة بوسيل، بالإضافة إلى النجوم باسم سمرة، هنا الزاهد، أيتن عامر، المخرجة سارة وفيق، وطارق الإبياري، وعلي ربيع.

كما شهد الحفل حضور عدد من لاعبي كرة القدم مثل إمام عاشور ومروان عطية من النادي الأهلي، ومصطفى فتحي من نادي بيراميدز، مما أضفى طابعاً مميزاً على الاحتفال.

رسائل دعم من زملاء الفن

حرصت الفنانة أيتن عامر على توجيه رسالة تهنئة لتامر حسني بمناسبة افتتاح مطعمه، معربة عن سعادتها بنجاحه.

وأكدت أنها جربت الأطباق المتنوعة في المطعم، مشيدة بجودة الطعام، ووجهت الشكر لزملائها الذين ساهموا في إضفاء روح من الفرح على الاحتفال.

استعدادات لطرح فيلم "ريستارت"

على صعيد آخر، احتفل تامر حسني مؤخراً بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "ريستارت"، حيث نشر صوراً من كواليس آخر أيام التصوير، معبراً عن حماسه لطرح الفيلم خلال عيد الفطر 2025. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويضم مجموعة من الفنانين مثل هنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا.

توقعات إيجابية لفيلم "ريستارت"

يتطلع تامر حسني الآن إلى طرح فيلم "ريستارت"، الذي ينتظر منه تحقيق نجاح كبير وإيرادات عالية، خاصةً مع انتهاء التصوير وتلقيه ردود فعل إيجابية من محبيه، ويتوقع أن يستقطب الفيلم جمهوراً واسعاً بفضل شعبية تامر الحسني ومحتواه المميز.

أخر أعماله السينمائية

كان أخر أعمال تامر حسني في السينما فيلم تاج، وشارك بجانبه في البطولة كل من النجوم دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

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