كارمن سليمان: اتمني أعمل دويتو مع تامر حسني.. والفنان يستجيب

أعربت الفنانة كارمن سليمان عن رغبتها في التعاون مع الفنان تامر حسني، وعمل دويتو غنائي حيث قالت في تصريحاتها مع الإعلامية يارا أحمد: بحب تامر حسني جدًا وبحب كل اللي بيعمله، ودايمًا ببقى متابعة كل حاجة بينزلها، ونفسي أعمل معاه دويتو.

تامر حسني يستجيب لطلب كارمن سليمان

استجاب الفنان تامر حسني، لطلب الفنانة كارمن سليمان بتعاونهما في أغنية دويتو خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لما صرحت به مع الإعلامية يارا أحمد في برنامجها نجمك مع يارا، المذاع عبر قناة "هي".

تامر حسني وكارمن سليمان وزوجها

وشارك تامر حسني، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مقابلة كارمن سليمان مع يارا أحمد، وعلق على مطالبتها بتعاونهما: يشرفني يا أحلى كوكي في الدنيا.



يذكر أن برنامج نجمك مع يارا حقق نجاحا كبيرا في فترة قصيرة وتصدر التريند بحلقة حورية فرغلي وايضا مداخلة النجمة نجوي فؤاد والبرنامج من إعداد مروة محمد ورانيا عبد اللطيف، على شاشة قناة هي.

مواعيد برنامج يارا أحمد

برنامج "نجمك مع يارا" يعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحًا، والإعادة يوم الخميس الساعة 1 بعد منتصف الليل.

آخر أعمال كارمن سليمان

يذكر أن كارمن سليمان أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكان ضمن الحضور الفنان أحمد جمال الذي صعد على المسرح ليشارك كارمن سليمان الغناء ويقدم معها دويتو.

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