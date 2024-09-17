تامر حسني يكشف تفاصيل خلافه مع نجم شهير حاربه في بداياته

كشف الفنان تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام عن تجربة شخصية مر بها في بداية مسيرته الفنية، حيث تعرض لانتقادات حادة من صحفي كان قد استأجره مطرب مشهور.

يستعرض موقع “ الموجز” تفاصيل بدايته الفنية قبل القمة في السياق التالي

تامر حسني

وحكى تامر حسني كيف بدأ حياته الفنية ولم يكن ينوي تأليف أو تلحين أغانيه، لكن مع مرور الوقت قرر تجربة التلحين، وحقق نجاحًا ملحوظًا من خلال أغنيته الأولى "راحت حبيبتي" التي كانت ضمن ألبوم تامر وشيرين.

النجاح وسط الانتقادات

تحدث تامر عن كيف أن الأغنية التي لحنها وحازت على إعجاب الجمهور أثارت حفيظة أحد النقاد، الذي انتقد تامر بطريقة لاذعة.

وأوضح تامر كيف كانت تلك الانتقادات تأتي من شخص مرتبط بمطرب منافس، مما جعله يشك في دوافع الانتقاد ويعتقد أنها ناتجة عن الغيرة.

وعلى الرغم من هذا، نجح تامر في إنتاج أغنية "عيونه دار" التي فازت بلقب أغنية القرن، مما زاد من حدة الانتقادات من نفس الصحفي.

التحول من الانتقاد إلى النجاح

أشار تامر حسني إلى كيف أن هذه التجربة ألهمته للعمل بجدية أكبر وعدم الاستسلام.

وذكر أنه تحول من كونه مستهدفًا لانتقادات هدامة إلى شخص يستمد طاقته من هذه الانتقادات لتحقيق المزيد من النجاح.

وأضاف أن هذه التجربة ساهمت بشكل كبير في تطوير مسيرته الفنية، مما دفعه لكتابة أغانٍ مميزة لعدد من الفنانين، بجانب ألحانه الخاصة.

تامر حسني

رسالة إيجابية

اختتم تامر حسني منشوره برسالة ملهمة لجمهوره، مشيرًا إلى أن الانتقادات يمكن أن تكون دافعًا للتحسين والابتكار.

وأكد أنه بفضل الله وبإصراره، تمكن من تحويل الانتقادات إلى طاقة إيجابية، واستمر في النجاح لعشرين عامًا.

وأوضح أن كل شخص يمكنه الاستفادة من الانتقادات وتحويلها إلى فرصة لتحقيق أهدافه وتحسين مستقبله.

موعد طرح فيلم ريستارت

من ناحية أخرى، قد أعلن الفنان عن موعد طرح فيلم ريستارت في السينمات المصرية والعربية، مشيرا إلى أنه سيدخل ضمن منافسة أفلام عيد الفطر 2025، متمنيا أن يحقق ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور وإيرادات عالية في السينما.

ويعد فيلم ريستارت من بطولة الفنان تامر حسني إلى جانب كلا من النجوم هنا الزاهد ومحمد ثروت، عصام السقا وغيرهم، وهو من إخراج سارة وفيق وتأليف ايمن بهجت قمر، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي.

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