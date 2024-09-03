الصلح خير.. تامر حسني يقبل اعتذار شذى.. إليك التفاصيل

فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره بتصريح غير متوقع عبر حسابه على إنستجرام، حيث أعلن قبوله لاعتذار الفنانة شذى بطريقة دافئة وعفوية. في رسالة علنية مليئة بالمشاعر، قال تامر لشذى: "المسامح كريم"، جاءت هذه الرسالة كرد على اعتذار شذى، الذي نشرته على إنستجرام مرفقة بصورة تجمعها بتامر حسني، ويرصد الموجز تفاصيل الأزمة

رسالة اعتذار شذى.. "إنت أكتر واحد عارف حبي ليك"

تامر حسني وشذي

بدأت القصة عندما نشرت شذى صورة تجمعها بتامر حسني بعد لقائهما في حفل بالساحل الشمالي. ووجهت في تلك الصورة رسالة اعتذار لتامر، قالت فيها: "من غير ما أفكر وأحاول أرتب الكلام إنت أكتر واحد في العالم عارف حبي ليك قد إيه وأكتر واحد برضوا عارفني وعارف أني على الله حكايتي ودماغي بتسوحني كتير، حقك عليا ودايما العتاب بيكون على قد الغلاوة وعلشان غلاوتك كتير هبت معايا زيادة متزعلش مني". هذا الاعتذار لم يكن مجرد كلمات بل كان تعبيرًا عن مدى قوة العلاقة والصداقة التي تجمعهما، حيث أكدت شذى أن تامر سيظل "صاحب عمرها" على الرغم من كل ما مرّا به من مواقف، سواء كانت جيدة أو سيئة.

تامر حسني وشذي

تامر حسني يرد.."المسامح كريم"

تامر حسني لم يتأخر في الرد على رسالة شذى. كتب تعليقًا على منشورها عبر إنستجرام قائلاً: "ولا يهمك يا أوزه كفاية إنك كتبتي الكلام الجميل ده ربنا يوفقك ويسعد قلبك يا رب، المسامح كريم"، هذا الرد الدافئ من تامر أظهر مدى التسامح والتفهم الذي يتمتع به، مؤكدًا على عمق العلاقة التي تجمعه بشذى، وأنها تتجاوز مجرد الزمالة الفنية.

شذى تعبر عن امتنانها لتسامح تامر

تامر حسني وشذي

لم تمر كلمات تامر مرور الكرام على شذى، حيث عبرت عن امتنانها الكبير لتسامحه وأكدت أن تامر يستحق كل خير. كتبت شذى في تعليقها: "روح قلب أوزه تستاهل كل حاجه حلوة والله يا أبو قلب أبيض وحلو زيك"، هذه الكلمات جاءت لتوضح مدى تأثير رد تامر على شذى، وكيف أنه أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح بينهما.

الخلاف بين شذى وتامر حسني .. ما وراء الكواليس

الحديث عن الخلاف بين شذى وتامر لم يكن جديدًا، حيث سبق وتحدثت شذى عن هذا الموضوع خلال ظهورها في برنامج "أنا سعيد" مع الإعلامي سعيد جميل على قناة "القاهرة والناس"، قالت شذى: "سيرة تامر حسني بتقلبلي مزاجي، مش عشان أنا مبحبوش لأ أنا بحبه جدًا وإحنا عشرة سنين، ولكن تامر من وقت وفاة أبويا وأمي مظهرش، ولو ظهر بيظهر كضيف شرف، ومش بتكلم على الشغل أنا بتكلم على الإنسانية". هنا، تظهر شذى مدى تأثرها بغياب تامر عن حياتها الشخصية في أصعب الأوقات، وتوضح أن هذا الغياب كان سببًا في حدوث خلاف بينهما.

الصداقة بين تامر حسني وشذى..أقوى من أي خلاف

من خلال هذه القصة، يتضح أن العلاقة بين تامر حسني وشذى ليست مجرد علاقة زمالة فنية، بل هي علاقة صداقة عميقة تمتد لسنوات، وعلى الرغم من الخلافات والمواقف الصعبة التي قد يمران بها، فإن الروابط القوية التي تجمعهما قادرة دائمًا على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

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