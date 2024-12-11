زوج في دعوى ضم حضانة: بتهددني تسافر وتحرمني من بنتي

ضم حضانة.. “بتهددني بكل مشكلة بينا إنها هتاخد بنتي وتهرب بره مصر، هي مش مصرية، وبتقولي سفارتي هتحميني”، كلمات أكدها الأب أمام محكمة الأسرة وهو يطلب حماية ابنته من شرور زوجته، مشيرا أن زوجته ترفض وجوده بجانب ابنته ورعايته لها، ليقرر الزوج اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى ضم حضانة طفلته، حتى لا تهرب بها زوجته لبلدها وتتركه.

تفصيل القضية تسردها لكم الموجز في السطور التالية.

تعارف عن طريق العمل

بدأ الزوج حديثه أمام محكمة الأسرة في دعوى ضم حضانة، أنه تعرف على زوجته عن طريق العمل، فقد كان أصدقاء، ولم تواجههم أي صعوبة في الزواج، أقاما بمصر لمدة 3 سنوات، حتى أنجبت طفلتهما الأولى، وكان الزوج يعمل ويكد حتى يوفر لهما حياة كريمة، “ الحياة كانت ماشية، كنت بعديها، مرة ومرة، كنت بقول لنفسي إن رغم أي خلاف بيني وبين مراتي لازم نتصالح عشان متكبرش بينا فجوة”.

دعوى ضم حضانة

الخلافات تزيد بين الزوجين

وتابع الزوج في دعوى ضم الحضانة التي أقامها ضد زوجته، أن هناك خلافات زادت بينه وبين زوجته، في بداية الزواج، كأي شريكين، ولكنهما سرعان ما يتحدثا وتذوب الخلافات، ولكن ما زاد الخلافات هو تدخل الكثير في حياتهما بفعل زوجته، وكانت كثيرا ما تشتكي من الأموال والمصاريف، لأي شخص تراه، ولا ترغب في أي شيء وكثيرا ما حاول تدبير مفاجئات لها ولكنها لا ترضى أبدا، نافرة دائما.

الزوجة ترفض الإقامة بمصر

واستمر الزوج في دعوى ضم الحضانة التي أقامها ضد زوجته، أن الخلافات زادت منذ فترة قصيرة، بسبب أنها تريد السفر لبلدها، فهي غير مصرية، ولا تريد الإقامة بمصر، حتى أنها أخدت الصغيرة معها وذهبت لزيارة والدتها، وكانت ترفض في البداية أن تعود لمنزلها، بالرغم من أن الخلاف بينهما كان بسيطا، لكنها هددته بالسفر لبلدها وأخذ فتاتها ومنعه من رؤيتها، “حاولت وقتها أهديها، عشان ميحصلش مشاكل أكبر، لكنها كانت بتتعمد المشاكل”.

دعوى ضم حضانة

واختتم الزوج حديثه في دعوى ضم الحضانة التي أقامها ضد زوجته، بأن زوجته تستغل سفارتها لتهديده، بأنها ستهرب بالصغيرة ولن يراها مجددا، ليقرر الزوج اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى ضم حضانة ضد زوجته، حتى لا تهرب بها خارج مصر، وتقييد سفر ابنته.

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