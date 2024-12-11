دعوى طلاق تقيمها الزوجة بمحكمة الأسرة.. والسبب: "بنتي قلبها حجر"

الزوجة.. "بنتي اتخلت عني، تعبت كتير مع جوزي، بخل وضرب وإهانة وذل، ومعاملة سيئة وزي الزفت، ولما قررت اطلق بعدت عني، وباعتني ووقفت جنب أبوها، بنتي قلبها حجر"، كلمات بررت بها الزوجة "مرفت. ك"، طلبها للطلاق أمام محكمة الأسرة، بعد أن حرمها زوجها من حقوقها وعاملها معاملة سيئة، وتخلي ابنتها عنها.

تفاصيل قضية الطلاق تسردها الموجز قي التقرير التالي.

15 سنة زواج

وقالت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ 15 عاما، أنجبت من زوجها ولد وبنت على فراش الزوجية، زواجها كان تقليديا، لم تمتلك يوما ذرة حب تجاه زوجها، لذا سكنت المشاكل بينهم دائما، متابعة: "جوزي انسان صعب، محدش يقدر يستحمله، كنت بستحمه بكل الطرق عشان خاطر عيالي، كانوا بيشوفوني متبهدلة ومتهانة، يجي ابني يطبطب عليا وبنتي تمشي من جنبي".

الزوجة في دعوى طلاق

الزوج معقد نفسيا

وتابعت الزوجة أن زوجها يملك الكثير من العقد النفسية، يعاملها كأنها عدته، أو كأنه أجبر على الزواج منها، فدائما ما اعتاد تهديدها بالسلاح الناري الخاص به، فضلا عن إهانتها وضربها على أقل الأسباب، مشيرة: "اتجوزت انسان مش طبيعي، بيكرهني، طب اتجوزني ليه، بيرفع عليا المسدس ويهددني بالقتل".

قرار بالانفصال

واكمل الزوجة في دعوى طلاق :" ضرب وإهانة من غير أسباب، وأنا خلاص مش قادرة أتحمل، استحملت كتير لكن عمري بيخلص، لحد ما قررت انفصل عنه، وفعلا طلبت منه الطلاق لكنه رفض، وهنا اتفاجئت ببنتي بتتخانق معايا عشان هطلق من أبوها، وبتتهمني بإني أم مهملة".

الزوجة تحملت كثيرا، سنين طويلة كي لا تدمر حياة أطفالها الصغار، لكنها لم تجد غير التخلي حينما احتاجت إليهم، فقط لأنها طالبت بحريتها وحقوقها كأي انسان طبيعي، لتجد أن ابنتها تركتها فقط لأنها كانت تمارس دورا كأي أم، :" بنتي رفضت تعيش معايا، قالت إنها هتعيش مع أبوها، كل ده عشان بنصحها بالصح والغلط".

الزوجة: بنتي اتهمتني بخراب البيت

واستعرضت الزوجة أمام محكمة الأسرة، "بنتي زي أي بنت مراهقة، بتغلط، وأنا زي أي أم بفضل أقول على الصح والغلط، ولما طلبت منه يشد عليها، رفض وقواها عليا، ودلوقتي بتعاندني ويتتهمني، تعبت، وافتكرت بعد ما تعبت عشان ولادي، وصبرت على جوزي عشانهم، بنتي ترمينيي زي أي حد غريب، زتتهمني بخراب البيت".

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