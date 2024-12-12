زوج في دعوى نشوز: "عيشتني في جحيم وعايزة نفقة 65 ألف جنيه"

دعوى نشوز.. حياة وردية عاشها حبيبين تحت سقف منزل واحد كانت البداية بالحب الذي تطور إلى العشق، وتكلل في النهاية بالزواج الذي دام 7 سنوات كانت آخرها معاناة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة

زوج أقام دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تستعرض تفاصيلها الموجز، إذ بدأت القصة من الحب الذي جمع بين الزوج وزوجته، حيث إنهما تقابلا بدون ميعاد صدفة في لقاء بين الأصدقاء للطرفين.

الزوج أعجب منذ النظرة الأولى بتلك الفتاة التي كانت في أول لقاء تبدو كالقمر في ليلة تمامه، وما هي إلا لحظات وبدأ التعارف بينهما، وعلى إثر هذا التعارف توالت المقابلات.

تفاصيل دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة

الزوج قال أمام المحكمة في دعوى نشوز: "بعد حب عامين قررت أنا وهي إننا نرتبط بشكل رسمي لأني بصراحة كنت حاسس إنها هي دي اللي كنت بدور عليها ومفيش حد هيقدر يخلي حياتي سعيدة إلا هي".

وأضاف الزوج في دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة: "شوية بعد ما اتجوزنا خلفنا عيلين وبقت الحياة مفيش أفضل من كده سعادة، بروح الشغل واعمل كل اللي ربنا يقدرني عليه عشان أسعدها هي وولادي، وفلوس وخروجات وفسح، وكل حاجة كنت بعملها عشان بس نعيش في سعادة وهنا".

دعوى نشوز

أسباب إقامة دعوى نشوز

وتابع الزوج في دعوى نشوز: "لم أتخيل أن زواجنا سينتهي بتلك الطريقة بعد 7 سنوات زواج، بعد استيلائها على المنزل، ومن بعدها وبقت بني آدمة تانية خالص غير اللي أنا كنت أعرفها، فجأة لقيت على دعاوى بتهم كيدية بالحبس، وده كله بأسباب كدب إني كنت مش بصرف عليها".

وواصل: "فضلت تبتزني وكانت السبب في الضرر المادي والمعنوي والنفسي وكل ده مثبوت في المستندات اللي قدام هيئة المحكمة، لأنها خلت حياتي جحيم لا عارف أشتغل ولا حتى أعيش، بس هي مسكتتش في النهاية جابت شهود زور إني مبصرفش عليها وإني أنا اللي معيشها في جحيم".

نفقة بمبالغ طائلة

وأردف: "الغش والتدليس وشهود الزور لإثبات عدم إنفاقي عليها كان طريقتها، وفي النهاية أقامت ضدي دعوى نفقة عايزاني أدفع لها 65 ألف جنيه كل شهر وأنا أصلا لا عملتلها حاجة ولا حتى معايا المبلغ ده أدفعه كل شهر".

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