حادث المنيا.. أسماء المصابين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

حادث المنيا.. حصد الأرواح والإصابات المتكررة في حوادث الطرقات أصبحت سبيلًا للانزعاج بسبب إهمال السائقين ورعونتهم، أو حتى تناولهم المواد المخدرة، لكن حادث اليوم الذي تسبب في إصابة 18 شخصًا، اليوم الخميس، في حادث المنيا.

حادث المنيا

حادث المنيا.. مأساة تجددت في حادث آخر إذ كانت منذ ساعات وقع حادث على طريق جمصة الدولي راحت ضحيته فتاة وأصيب آخرون، لكن بالاتجاه إلى محافظة أخرى وتحديدًا محافظة المنيا، وبدقة أكثر على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا.

انقلاب سيارة في حادث المنيا

حادث المنيا الموجز تستعرض كواليسه، انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل 18 شخصًا، إذ أسفر عن إصابتهم جميعًا بإصابات متنوعة ومتفرقة في أنحاء الجسد.

بلاغ عن حادث المنيا

اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، كان تلقى بلاغًا من نائبه اللواء أشرف عبد المالك، حكمدار أمن المنيا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل 18 شخصًا على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا.

فيما انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية إصابة 18 شخصًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي:

أسماء مصابي حادث المنيا

حادث المنيا أسفر عن إصابة 18 شخصًا بين سحجات وكدمات متفرقة في الجسم، إذ جاءت أسماء المصابين على النحو التالي:

محمود محمد عبد الباقي 23 سنة من طوه.

جمال محمد عبد الرازق 44 سنة من المنيا.

علي معاذ على 39 سنة من المنيا.

محمود شاهين 16 سنة من طوه.

أحمد ناصر 29 سنة من طوه.

عيسى نادي بشري 29 سنة من طوه.

أحمد محمد ابراهيم 25 سنة من طوه.

ماهر إبراهيم 27 سنة من طوه.

عبد الحميد خيري 26 سنة من المنيا.

محمد محمد معاذ 20 سنة من المنيا.

ربيع حمدي قطب 48 سنة من المنيا.

طه ماهر إبراهيم 30 سنة من المنيا.

محمود بدر 31 سنة من المنيا.

أحمد ضاحي 29 سنة من طوه.

وياسر عبد الواحد 31 من المنيا.

معتمد ضاحي 36 سنة من المنيا.

حمزة خلف 17 من طوه.

أحمد علي 19 سنة من طوه.

حادث المنيا

محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، إذ أمرت بسرعة تحريات المباحث حول سبب الحادث، فيما أزاح رجال المرور آثار الحادث من نهر الطريق لإعادة السيولة المرورية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا حتى يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

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