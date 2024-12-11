حريق أتوبيس الأقصر.. العناية الإلهية تنقذ 46 راكبا من موت محقق

حريق أتوبيس الأقصر.. كادوا أن يرحلوا عن الحياة داخل نارٍ اشتعلت من حولهم، ففي داخل تلك النار يقع 46 شخصًا على الطريق الصحراوي الغربي التابع لمحافظة الأقصر.

حريق أتوبيس الأقصر

حريق أتوبيس الأقصر، حادث مأساوي تستعرض تفاصيله الموجز، إذ إن الأشخاص الذين كانوا يستقلون الأتوبيس تفاجئوا باشتعال النار بالأتوبيس.

حريق أتوبيس الأقصر

نار في أتوبيس يسير على الطريق والركاب بداخله، مشهد لا يمكن أن يتخيله أي شخص إلا من وضع فيه، لكن العناية الإلهية تتدخل في اللحظات التي لا يستطيع أي إنسان فعل أي شيء فيها.

حريق أتوبيس الأقصر

تفاصيل حريق أتوبيس الأقصر

حريق أتوبيس الأقصر أنقذت ركابه العناية الإلهية؛ ليخرج الجميع من داخل الأتوبيس دون أن يرحل أي شخص منهم عن الحياة، فعلى الطريق الصحراوي الغربي بناحية نجع البركة بمحافظة الأقصر اتشعل الأتوبيس الذي كان يقل هؤلاء الأشخاص من بينهم 6 أطفال.

حريق أتوبيس الأقصر

كواليس حريق أتوبيس الأقصر



حريق أتوبيس الأقصر الهائل شب منذ قليل، في أتوبيس يقل 46 شخصا على الطريق الصحراوي الغربي، التابع لمحافظة الأقصر، إذ كانت العناية الإلهية هي من حفظتهم من موت محقق.

حريق أتوبيس الأقصر

سيارات الإسعاف تدخلت على الفور، وقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق، وإخراج جميع الركاب دون أي ضحايا في الأرواح.



بلاغ بحريق أتوبيس الأقصر

وكان مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من مركز شرطة القرنة، مفاده ورود بلاغا للنجدة بنشوب حريق بأتوبيس كان في طريقه باتجاه الطريق الصحراوي الغربي بناحية نجع البركة، ويقل بداخله 46 شخصا من بينهم 6 أطفال.



انتقال الأجهزة الأمنية لموقع حادث أتوبيس الأقصر

وبمجرد ورود البلاغ تم انتقال الأجهزة الأمنية، وسيارات الإطفاء، وسيارات الإسعاف، إلى مقر الواقعة، ليتضح بعد إجراء التحريات المبدئية أن الحريق وقع بسبب شرز ناري في الموتور الخاص بالأتوبيس.

حريق أتوبيس الأقصر

وتمت السيطرة على الحريق بمجهودات كبيرة من قوات الحماية المدنية، ولم يسفر عن الحريق اى خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

حريق أتوبيس الأقصر

فيما يواصل رجال الإدارة العامة للمرور رفع آثار الحادث من نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية وإعادة الموقع لحالته الطبيعية.

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