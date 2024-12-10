عقب سيجارة.. تفاصيل حريق قصر نعمة بالمرج وحقيقة وجود خسائر

حريق شب في قصر نعمة بمنطقة المرج، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

بلاغا بـ حريق قصر نعمة

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يحتوي على نشوب حريق داخل قصر نعمة في منطقة المرج، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإطفاء، بعد إبلاغ قوات الحماية المدنية في القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية المدنية، التابعة لمحافظة القاهرة الكبرى، قد نجحت في السيطرة على حريق داخل القصر، متمكنين من إخماده قبل الامتداد للأرواح البشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أوراق التحريات

وجاء في أوراق التحريات التي أجرتها فرق المباحث بالقاهرة، أن سيجارة مشتعلة هي السبب في الحريق، حيث نتج عنها كل ما سلف ذكره، وتم إخماد حريق القصر والسيطرة عليه.

واقعة أخرى

وفي وقت سابق أصدرت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء بشأن الحريق الذي نشب في بعض الأكشاك الخشبية بجوار مقر ديوان إدارتي غرب والجمرك التعليميتين في شارع السبع بنات غرب الإسكندرية صباح اليوم، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقع الموجز التفاصيل الكاملة.

أصدرت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء بشأن الحريق الذي نشب في بعض الأكشاك الخشبية بجوار مقر ديوان إدارتي غرب والجمرك التعليميتين في شارع السبع بنات غرب الإسكندرية صباح اليوم، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقع الموجز التفاصيل الكاملة.

حريق

وذكر الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أن الحريق اندلع في الأكشاك الخشبية الواقعة في شارع السبع بنات بالقرب من ديوان إدارة غرب التعليمية، وأنه لا علاقة له بمقر ديوان إدارة غرب أو الجمرك.

وأكد أبوزيد أن قوات الحماية المدنية تحركت على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة لإخماد الحريق.

كما أوضح أنه لا توجد أي أضرار مادية أو بشرية نتيجة لهذا الحريق داخل ديوان الإدارتين.

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تعليم الاسكندرية تكشف حقيقة امتداد حريق أكشاك السبع بنات لمقر إداراتي غرب والجمرك