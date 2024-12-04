قصة حبس دجال وزوجته ببولاق الدكرور بتهمة تصوير فتاة وابتزازها جنسيا

حبس دجال وزوجته بتهمة استغلال فتاة جنسيًا في بولاق الدكرور..قرر قاضي المعارضات استمرار حبس دجال وزوجته لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما باستدراج فتاة بحجة فك السحر عنها وتصويرها أثناء إقامة علاقة غير شرعية، ويستعرض الموجز تفاصيل الجريمة

تفاصيل الواقعة

أفادت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور أن المتهم، الذي يروج لنفسه كمعالج روحاني عبر برامج تلفزيونية وصفحات على "فيسبوك"، استدرج فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا إلى منزله مع زوجته، أوهما الفتاة بوجود "سحر" يمنع حبيبها من العودة إليها، وأن الحل يكمن في إقامة علاقة جسدية لطرد الجن.

استدراج الضحية

الضحية ذكرت أنها لجأت إلى صفحة على "فيسبوك" تديرها "الشيخة" التي وعدتها بحل مشكلتها، وبعد تحديد موعد، وجدت زوج "الشيخة" في انتظارها، استغل الزوجان الموقف وأقنعاها بالزواج العرفي وإقامة علاقة جسدية بزعم فك السحر. دفعتهما الفتاة مبلغ 1700 جنيه لشراء أدوات خاصة بالسحر.

التهديد ونشر الفيديو

بعد انقضاء المدة التي وعدها بها الزوجان بعودة حبيبها، اكتشفت الضحية أنها وقعت في فخ النصب، وعندما حاولت التواصل معهما لاستعادة أموالها، فوجئت بتهديدها بنشر مقاطع فيديو تم تصويرها أثناء العلاقة.

التحريات وضبط المتهمين

كشفت التحريات أن المتهم يعمل سباكًا، وزوجته شريكته في الجريمة، تم القبض عليهما وضبط الهاتف المحمول الذي يحتوي على الفيديوهات. اعترف المتهم بتلقيه الأموال لكنه أنكر الإكراه، مؤكدًا أن العلاقة كانت "برضاها".

الإجراءات القانونية

حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وتم عرض المتهمين على النيابة لاستكمال التحقيقات، النيابة تواصل جمع الأدلة ومراجعة الفيديوهات لضمان محاسبة المتهمين.

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