قصة دجال وزوجته ببولاق الدكرور نصبوا على المواطنين عبر فيس بوك

تفاصيل الواقعة.. ألقت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور القبض على دجال وزوجته، بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويستعرض الموجز تفاصيل القصة.

زعما الزوجان قدرتهما على فك الأسحار وإرجاع الأحبة من خلال صفحة بعنوان "الشيخة ندا لإرجاع الغائب والحبيب وفك الأسحار"، واستدرجا ضحاياهما بحجة تقديم خدمات روحانية، واستوليا منهم على مبالغ مالية كبيرة دون تقديم أي نتائج فعلية.

بلاغ الضحية

بدأت القضية عندما حضرت شهد، أ، وهي شابة تبلغ من العمر 22 عامًا، إلى مكتب العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور، لتحرير محضر ضد المتهمين، أوضحت الضحية أنها تعرفت على الزوجين من خلال صفحة "الشيخة ندا" على "فيس بوك"، وتواصلت معهما لحل مشكلتها المتمثلة في إرجاع صديقها الذي انقطع عنها.

استدعاها الزوجان إلى مسكنهما لإجراء جلسة علاج روحاني، حيث زعما أنهما سيقومان بفك السحر عنها وإعادة صديقها للتواصل معها خلال ثلاثة أيام، دفعت الضحية مبلغًا ماليًا مقابل الجلسة وبعد انتهاء المهلة، لم يحدث أي تغيير، وحين حاولت التواصل معهما، تلقت إهانة وسبًا من المتهمين.

التحريات والقبض على المتهمين

تلقت مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا بالواقعة، فتم تكليف المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث بولاق الدكرور، بإجراء التحريات اللازمة. تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين:

رمضان، ج، 40 عامًا، ويعمل سباكًا.

ندا، م، 25 عامًا، زوجة المتهم الأول ومالكة صفحة "الشيخة ندا".



بمواجهتهما، اعترفا بالواقعة وأكدا أنهما يديران الصفحة بهدف النصب على المواطنين واستغلال حاجتهم لحل مشاكلهم.

قرارات النيابة

أمرت النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد عبد الحكيم، بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع متابعة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

ظاهرة استغلال السوشيال ميديا

تسلط هذه الواقعة الضوء على ظاهرة انتشار الدجالين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستغل هؤلاء الأشخاص حاجة البعض للحلول السريعة لمشاكلهم الشخصية، ويؤكد الخبراء ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أشخاص مجهولين يدعون امتلاك قدرات خارقة.

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