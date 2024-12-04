حريق السبع بنات.. تطورات مأساوية وهذه حكاية علاقته بالملك فؤاد والراهبات

حريق السبع بنات.. فجعت محافظة الإسكندرية مساء أمس بنشوب حريق هائل بعدد من الأكشاك في شارع السبع بنات، لتشير المعاينة الأولية إلى أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، حيث تلقى اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا بالواقعة ليتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة المنشية، وتباشر النيابة العامة التحقيق في حادث حريق السبع بنات الذي خلف خسائر ضخمة لأصحاب الأكشاك.

الاستماع لشهود العيان

وأمرت النيابة اليوم بالاستماع لشهادة شهود العيان في حريق السبع بنات، وأصحاب المحلات والأكشاك هناك، بعد أن تم حصر الخسائر، ليتم الكشف عن البضائع التي التهمتها النيران، لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بعد معاينة الحريق واستعجال تقرير الحماية المدنية .

ما سر تسمية السبع بنات في منطقة الأكشاك؟

السبع بنات.. أتين يتيمات إلى مصر تكفل بهن الملك فؤاد، فبنى لهن دار إيواء مخصوص، حكاية الملك فؤاد والسبع بنات، ومن هن السبع بنات، وما سر تسمية شارع كامل في الإسكندرية باسمهن، هذا ما يستعرضه لكم موقع الموجز.

السبع بنات وحكايتهم مع الملك فؤاد

تعد الإسكندرية من أجمل المدن الواقعة على البحر المتوسط، ولكل شارع من شوارعها حكاية خاصة ومميزة، فضلا عن أن الإسكندرية لها حكاية خاصة جدا، ومن بين شوارع الإسكندرية يظهر لنا شارع السبع بنات، يلمع وسط جميع الشوارع، ويربط بين اللبان والمنشية، ومنذ نهاية القرن الـ19، بدأ هذا الشارع يحصي الحكايات ويرص الشواهد بجانب بعضها، ليكون أكبر شاهدا على أكبر مجرمي الإسكندرية وأكثرهم شهر "ريا وسكينة".

شارع السبع بنات

ويشتهر الشارع باسم السبع بنات بسبب سبع صغيرات يونانيات، كن بلا مأوى، ضائعات ومتخبطات بين شوارع القاهرة، لتصل حكايتهن للملك فؤاد، والذي يأمر بدوره بناء دار إيواء لهن، كي يحميهن من الشارع وذئابه، ولكن القصة لم تنتهي إلى هنا، فالبنات كبرن وأصبح سيدات، ولكن ما السر وراء تسمية الشارع باسمهن.

حكايات عن شارع السبع بنات

أسباب وحكايات كثيرة، تمت روايتها عن هذا الشارع، ولكن أبرز تلك الروايات هي الراهبات السبع، والذي ذكرنا سابقا علاقتهن بالملك فؤاد، فالراهبات يونانيات وكن يعملن بمجال التمريض،وأثناء عودتهن مساء يقمن بإنارة المصابيح ليتحسسن طريقهن وسط الظلام، فالشارع كان مظلما في وقت انتشر فيه الخوف من عمليات خطف السيدات على يد "ريا وسكينة" بعد أن انتشر خبر جرائمهما.

شارع السبع بنات كان يوما من أعرق الشوارع وأهمها، فجميع منازله من الطراز المعماري العالمي، التي بنتها الجاليات الأجنبية خلال مطلع القرن العشرين، والتي تهدم عدد كبير منها في الوقت الحالي من خلال المقاولين لبناء أبراج سكنية، ولكنه فجأة تحول لموطن للعشوائية، وسكنا للباعة الجائلين، فضلا وجود شارع غير شرعي للميكروباصات.

شارع السبع راهبات

أهم شوارع الأسواق والمحال الكهربائية

وفي الوقت الحالي يعتبر شارع السبع بنات من أهم الشوارع للأسواق والمحلات الكهربائية، حيث يضم ما يقرب من 200 محل مختلف يقصده الكثير من الأشخاص يوميا.

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