في ذكراه.. أفلام صنعت نجومية صالح سليم وأسرار تكشفها يسرا عن حماها

في ذكرى رحيل نجم الكرة المصرية والسينما، صالح سليم، نستعيد أبرز محطات مسيرته الفنية التي تركت بصمة لا تمحى في قلوب محبيه سنستعرض لكم من خلال الموجز أهم الأفلام التي ساهمت في صناعة نجوميته، وكيف استطاع أن يتألق في كلا المجالين، كما سنكشف عن أسرار جديدة كشفتها الفنانة يسرا عن حماها الراحل، والتي تكشف جوانب خفية من شخصيته.

نشأته

ولد صالح سليم الشهير بالمايسترو في 11 سبتمبر لعام 1930 في حي الدقي بمحافظة الجيزة، ورحل عن عالمنا في 6 مايو عام 2002، بعد صراع مع مرض السرطان.

الراحل صالح سليم

ذكرى رحيل الفنان صالح سليم

علاقة طيبة جمعت بين المايسترو الراحل صالح سليم الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، والفنانة يسرا زوجة ابنه «خالد»، وهو ما تحدثت عنه الأخيرة في لقاء سابق لها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة».

كيف وصفت يسرا حماها الراحل صالح سليم ؟

ووصفت يسرا حماها الراحل صالح سليم بأنه كان حنونا وذو شخصية قوية للغاية، لافتة إلى أنه لن يتكرر مرة أخرى، «كان حدوتة ما تتنسيس، حالة خاصة جدًا وراجل مش هيتكرر بسهولة في التاريخ».

الفنان صالح سليم

افلام صنعت نجومية صالح سليم

دخل المايسترو صالح سليم حياة الفن والسينما من خلال مجموعة من الأفلام المميزة، ليبدأ المشاركة في أفلام "الشموع السوداء، والسبع بنات، والباب المفتوح".

كان أول تجربة لصالح سليم من خلال فيلم "السبع بنات"، حيث شارك في الفيلم كضيف شرف، وكتب على البوستر الدعائي للفيلم لاعب الكرة صالح سليم لاستغلال شعبيته رغم أن دوره كان صغيرا.

أما الفيلم الثاني كان بعنوان "الشموع السوداء" أمام نجاة الصغيرة.

أما تجربته الأخيرة "الباب المفتوح" خاضها "سليم" بناءاً على رغبة الفنانة فاتن حمامة، رغم أن قناعاته الشخصية وقتها أنه غير قادر على المضي في هذا المجال، بنفس النجاح الذي حققه في عالم كرة القدم، إلا أنه رحب بالعرض ليكتب بعدها كلمة النهاية على تجاربه في المجال الفني.

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