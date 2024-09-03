بعد تصدر إنجي علي وخالد سليم التريند..حقيقة زواجهما والفيديو المثير للجدل

شهدت الساعات الماضية تصدر اسم الإعلامية إنجي علي وخالد سليم محركات البحث، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لهما أثناء استمتاعهما بالعطلة الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. الفيديو أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى البعض أن هناك علاقة حب تجمع بينهما، بل وانتشرت شائعات تؤكد زواج إنجي علي وخالد سليم، في المقابل، دافع آخرون عن الثنائي، مشيرين إلى أن ما تم تداوله ليس أكثر من لحظات عفوية جمعت بين صديقين ويرصد الموجز أسرار وحكايات في حياة انجي علي

تفاصيل الفيديو المتداول.."كاش مايوه" وأغنية "بلاش الملامة"

خالد سليم وإنجي علي

ظهرت إنجي علي وخالد سليم في الفيديو وهي ترتدي "كاش مايوه" على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتردد كلمات أغنية "بلاش الملامة" التي يغنيها خالد سليم، بعد لحظات، ظهر إنجي علي وخالد سليم في الفيديو وأكمل الأغنية، مضيفًا اسم "إنجي" إلى كلمات الأغنية. ومن ثم اقترب منها بشكل ملحوظ واحتضنها، لينتهي الفيديو بعبارتها الشهيرة "خالد سليم يا جماعة". هذه اللحظات أثارت تساؤلات كثيرة بين المتابعين، وخاصة مع انتشار المقطع بشكل واسع على منصات التواصل.

حقيقة زواج إنجي علي وخالد سليم.. مجرد شائعات

انجي علي وخالد سليم

مع انتشار الفيديو، بدأ بعض المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي يرددون شائعات عن زواج إنجي علي وخالد سليم ولكن بعد التحقق، تبين أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن العلاقة بين إنجي علي وخالد سليم لا تتعدى حدود الصداقة. مصادر مقربة من الطرفين أكدت أن ما حدث في الفيديو كان مجرد لحظات عفوية دون أي دلالات على وجود علاقة عاطفية أو زواج بينهما.

خالد سليم يستعد لحفل غنائي ضخم في الكويت

انجي علي وخالد سليم

من الجدير بالذكر أن النجم خالد سليم مشغول حاليًا بالتحضيرات لحفل غنائي ضخم من المقرر إقامته في الكويت يوم 26 سبتمبر الجاري، تحت عنوان "العندليب". سيشارك في هذا الحفل مع النجم هاني شاكر، ومن المقرر أن يقدم الثنائي مجموعة من أشهر أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

زيجات إنجي علي.. مرتين ولا تمانع الزواج الثالث

وفيما يتعلق بحياتها الشخصية، فقد تزوجت الإعلامية إنجي علي مرتين. المرة الأولى كانت في عام 1998 من المخرج الشهير طارق العريان، لكن زواجهما لم يدم سوى عامين، حيث انفصلا في عام 2000. إنجي علي كشفت في أكثر من لقاء أن سبب الانفصال كان بسبب غيرتها الشديدة، وأشارت إلى أنها كانت صغيرة في السن آنذاك ولم تكن قادرة على التحكم في مشاعرها. أما المرة الثانية، فقد تزوجت من أحمد مرسي، مدير التصوير الشهير ووالد ابنتها الوحيدة تالا. وعلى الرغم من تجربتيها السابقتين، أكدت إنجي علي في عدة مقابلات أنها لا تمانع الزواج للمرة الثالثة إذا وجدت الشخص المناسب.

إنجي علي وبرنامج "أسرار النجوم"

حاليًا، تواصل الإعلامية المصرية إنجي علي تقديم برنامجها الناجح "أسرار النجوم" الذي يُذاع على راديو "نجوم إف إم". تستضيف من خلاله نخبة من مشاهير الفن، وتكشف من خلاله عن العديد من الأسرار والكواليس الفنية التي تهم جمهورها.

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