جدل واسع حول ظهور جرئ لـ خالد سليم وإنجي علي بـ"الكاش مايوه"|صور

خالد سليم وإنجي علي .. تصدر إسم الفنان خالد سليم وانجي علي تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورهم معا بشكل جرئ على الشاطئ وهي ترتدي الكاش مايوه أثناء اجازة الصيف.

وتداول رواد مواقع التواصل، الفيديو الذي يجمع الثنائي إنجي علي وخالد سليم على البحر، وغنى فيه الأخير مقطع من أغنية "بلاش الملامة"، وظهرت "إنجي" مرتدية "كاش مايوه" وتغني وترقص على الأغنية مع خالد سليم.

صورة خالد سليم وإنجي علي بـ"الكاش مايوه"

متابعين يدعمون أنجي علي

انجي علي قامت بنشر فيديو مع خالد سليم بيغنوا ومبسوطين على الساحل بين الناس فجأة وجدت هشتاج فضيحة انجي ع البحر مش مشكلتها انها لابسة بكيني فى المجتمع يشوفها شمال ولا ينفع نلوم واحدة عشان لبسها مش ع هوا المجتمع اللى بيفكر ف الجنس و ان ملابس الستات بتحدد أخلاقها...الخ.

صورة خالد سليم وإنجي علي بـ"الكاش مايوه"



الإعلامية إنجي علي هي مقدمة برنامج "أسرار النجوم" على راديو "نجوم إف إم"، وتقوم باستضافة ألمع النجوم خلال حلقاتها، وتكشف من خلاله كواليس جديدة واسرار عن حياتهم الشخصية

صورة خالد سليم وإنجي علي بـ"الكاش مايوه"

حلقة ميس حمدان مع أنجي علي

حلت الفنانة ميس حمدان ضيفة على البرنامج الاذاعي “أسرار النجوم” مع أنجي علي عبر إذاعة نجوم إف أم، وذلك يوم الخميس الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمة لـ نجوم FM عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو، وكتبت: «استنوا الفنانة ميس حمدان مع إنجي علي في برنامج أسرار النجوم بكرة الساعة 8 بالليل».

حفل خالد سليم في الكويت

خالد سليم يلتقي هاني شاكر في حفل غنائي بعنوان "العندليب" في دولة الكويت يوم 26 سبتمبر المقبل، ويغني الثنائي باقة مميزة من أغاني الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والحفل بقيادة المايسترو د. محمد الموجي.

وكان خالد سليم روج للحفل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب: جمهوري وحبايبي في الكويت «العندليب» الحفل الذي طال انتظاره يستضيفه المسرح الوطني في 26 سبتمبر، حيث نلتقي مع باقة من أجمل أغنيات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أتشرف أني أشارك فيها مع نجم الأغنية العربية الفنان الكبير هاني شاكر بقيادة الصديق العزيز والأخ الغالي المايسترو د.محمد الموجي».

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