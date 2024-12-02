توجيه مهم بعد واقعة حريق بنادي المعلمين في الإسكندرية.. تفاصيل

وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بضرورة مراجعة إجراءات السلامة ومنظومة الحماية المدنية بنادي المعلمين بالإسكندرية، وذلك لضمان بيئة عمل صحية وآمنة، كما أكد على أهمية توفير وسائل السلامة والصحة المهنية واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الحرائق، بما في ذلك فحص أجهزة ومعدات الإطفاء وتقييم وتحليل المخاطر المتوقعة، بالإضافة إلى إعداد خطط للطوارئ لحماية المنشآت، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل حريق بنادي المعلمين بالإسكندرية.



حريق بنادي المعلمين بالإسكندرية

جاءت هذه التوجيهات بعد نشوب حريق محدود في قاعة الأفراح المكشوفة بالنادي صباح اليوم، حيث تدخلت فرق الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق، يُذكر أن هذا الحادث هو الثاني خلال شهر، بعد حريق في أحد المطاعم المؤجرة بداية شهر نوفمبر الماضي، وقدم الزناتي شكره لوزارة الداخلية وفرق الحماية المدنية بالإسكندرية على سرعة الاستجابة وكفاءة السيطرة على الحريق.

وأضاف نقيب المعلمين أن النقابة ستقوم بمراجعة كافة إجراءات السلامة بنادي الشاطئ بالإسكندرية بما في ذلك فحص التوصيلات الكهربائية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في نادي المعلمين بسابا باشا، وعلى الفور توجهت القيادات أمنية بصحبة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، للسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي النادي.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

تتعلق إجازة نصف العام الدراسي 2025 حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الإجازة ستبدأ يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، ويُستأنف الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.

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