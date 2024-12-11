تأجيل الحكم في استئناف عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي إلى 25 ديسمبر

عمر زهران.. قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، النظر في الاستئناف المقدم من دفاع المخرج عمر زهران، 25 ديسمبر الجاري، في الحكم الصادر أمس الثلاثاء، بحبسه عامين مع الشغل والنفاذ في القضية المعروفة إعلاميا مجوهرات شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

براءة عنتر مساعد عمر زهران

وكانت محكمة أول درجة، حكمت أمس ببراءة المتهم الثاني “عنتر”، والذي قام بدور الدجال على حد قول المدعية “شاليمار الشربتلي”، مما نسب إليه،

بلاغ ضد عمر زهران

البداية كانت في بلاغ حرر ضد المخرج عمر زهران من قبل الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، تفيد فيه سرقته لمجوهرات ثمينة من مقر إقامتها.

وحسب تحقيقات النيابة وأدلة الإثبات التي تم تقديمها في النيابة، فإن الحكم صدر درجة أولى ضد المتهم بالحبس لمدة عامين ، أمس الثلاثاء.

عمر زهران

تصريحات صحفية لدفاع عمر زهران

وحسب التصريحات الصحفية التي أدلى بها محمد حمودة، أحد محامي المخرج عمر زهران، ويستعرضها الموجز، أن فريق الدفاع قدم الإستئناف، وهو يثق ببراءة زهران، كما يثق في عدالة القضاء المصري، مشيرا إلى أن فريق الدفاع كاملا مؤمنون أن الاستئناف هو الفرصة الحقيقية لإظهار الحقيقة، حيث تقدموا بطلب رسمي لإجراء فحص دقيق للهاتف المحمول الخاص بالمتهم.

دليل براءة عمر زهران بهاتفه

وتابع “حمودة”، أن هاتف زهران يوجد به كل البيانات الجوهرية في القضية، فضلا عن وجود تسجيلات ورسائل تهديد من قبل المدعية “شاليمار الشربتلي”، للمخرج عمر زهران، مؤكدا أن تلك الرسائل والمعلومات تكشف عن النوايا الحقيقية وراء الاتهامات الكيدية الموجهة ضد زهران، ومشددا على ضرورة مراجعة الوقائع والأدلة لإثبات البراءة.

شاليمار الشربتلي متهمة بالاتجار بالبشر

وأضاف “حمودة”، أن شاليمار الشربتتلي، لديها حكم بالسجن 3 سنوات بدولة فرنسا، بعد ثبوت تهمة الإتجار بالبشر ضدها، متسائلا عن سبب تلك التهمة والتي تثير الكثير من الشكوك حول المدعية، حيث إن تلك المعلموات، تفتح أبعادا جديدة في القضية، من شأنها تغيير مجرى الأمور، وإثبات براءة عمر زهران في جلسة الاستئناف.

اقرأ أيضا: مجوهرات شاليمار الشربتلي.. كيف عجز مرتضى منصور عن إنقاذ عمر زهران من السجن؟

شاليمار الشربتلي .. عندها شوال دهب وفلوسها أكتر من البنك المركزي

