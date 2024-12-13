على الحجار ولطيفة يشاركان في افتتاح مهرجان الإبداع العربي

يقيم مهرجان الإبداع العربي حفل افتتاح دورته الأولى، والذي سيقام في تمام الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل بمكتبة مصر العامة بالدقي، بحضور نخبة من النجوم والمبدعين المشاركين في فعالياته منهم النجم على الحجار.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة لمشاركة على الحجار ولطيفة في افتتاح مهرجان الإبداع العربي في السطور التالية:

تكريمات بارزة في حفل الافتتاح

في حفل الافتتاح سيتم تكريم عدد من الأسماء البارزة في مجال الفن والثقافة، ومن بينهم الفنان الكبير على الحجار والمطربة لطيفة والإعلامية سناء منصور، بالإضافة إلى تكريم اسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل بمناسبة مرور خمسين عاماً على رحيله، والراحل محمد قزاز أول سعودي يتخرج من معهد السينما في مصر.

على الحجار

كما سيتم تكريم وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي على رعايته للمبدعين الشباب، وكذلك السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة تقديراً لما تقدمه من دعم للثقافة المصرية والعربية.

فعاليات متنوعة ومسابقات متعددة

يشمل مهرجان الإبداع العربي مسابقتين رئيسيتين: الأولى للأفلام الطويلة والقصيرة، والثانية مسابقة للبودكاست الإذاعي.

لجنة تحكيم الأفلام الطويلة تضم لجنة تحكيم الأفلام الطويلة عدداً من الكوادر المتميزة في مجال السينما، منهم المخرجة إيناس الدغيدي، السيناريست د. مدحت العدل، مهندس الديكور د. أنسي أبو سيف، المنتج السينمائي حسين القلا، المخرج د. عمر الجاسر (أمين عام اتحاد الفنانين العرب)، الكاتب والأديب إبراهيم عبد المجيد، ومدير التصوير د. سامح سليم.

لجنة تحكيم الأفلام القصيرة

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، فتضم مدير التصوير د. سمير فرج، المخرجة العراقية خيرية المنصور، د. أحمد فهمي عبد الظاهر (وكيل معهد السينما)، الناقدة ماجدة موريس، والمخرج السينمائي أشرف فايق.

لجنة تحكيم البودكاست الإذاعي

لجنة تحكيم مسابقة البودكاست الإذاعي تضم كلاً من إيناس جوهر (رئيس الإذاعة المصرية الأسبق)، الإعلامي جمال الشاعر، المذيعة جاسمين طه زكي، د. عبد الله بانخر أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز، ود. أشرف جلال (عميد كلية الإعلام بجامعة قناة السويس).

ختام المهرجان

يستمر المهرجان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتقام فعالياته بمكتبة مصر العامة بالدقي، على أن يختتم أعماله يوم الأربعاء المقبل بإعلان النتائج وتكريم الفائزين.

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