سارة نخلة توجه رسائل قوية لنزار الفارس بعد حلقة لطفي لبيب

وجهت الإعلامية سارة نخلة انتقادات حادة للإعلامي نزار الفارس عقب حلقة مثيرة للجدل مع الفنان لطفي لبيب، والتي شهدت تصريحات أثارت ضجة واسعة، خاصة فيما يتعلق بتقييمات لبعض الفنانين مثل الزعيم عادل إمام ومحمد رمضان وعلي ربيع.

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انتقادات نزار الفارس بين الأسئلة المستفزة والمونتاج المضلل

وخلال برنامجها "آخر اليوم" على قناة “هي”، أوضحت سارة أن النهج الذي يتبعه نزار الفارس ليس جديداً ، مشيرة إلى أن نفس الأسلوب استخدمه مع فنانين آخرين مثل حورية فرغلي ورانيا يوسف، حيث تعرضوا لأسئلة استفزازية أدت إلى إثارة الجدل وتحريف تصريحاتهم من خلال المونتاج.

وقالت: “الأسئلة المستفزة والمونتاج المضلل هما سبب المشكلة، وليس فقط الأسئلة غير اللائقة ولكن أسلوب نزار الفارس في تقديم الضيوف بهذه الطريقة يضر بسمعة الفنانين”.

لطفي لبيب وزيادة الجدل حول تقييم كبار الفنانين

وأضافت سارة: “الفنانين اللي وقعوا في هذه الفخاخ زي حورية فرغلي، لما اكتشفوا إن كلامهم تم تحريفه خرجوا ووضحوا، لكن للأسف في فنانين بيقبلوا بالأمر وبيسكتوا مقابل الفلوس، وده ضرر كبير على الفنانين أنفسهم”.

وعن تصريحات لطفي لبيب تجاه الزعيم عادل إمام، انتقدت سارة بشدة قائلة: “إزاي حد يقول إن 50 سنة من نجاح الزعيم ممكن تُنسى بتصريحات عابرة؟ ده تاريخ كبير في الكوميديا والدراما، مش ممكن يتعرض للهدم بكلام لا قيمة له”.

رأي سارة نخلة حول تصريحات محمد رمضان وعلي ربيع

كما سخرت من انتقادات محمد رمضان وعلي ربيع، قائلة: “مسرح مصر حقق نجاح لسنوات والجمهور كان بيضحك، مش هتيجي تعيط وتقول مش كوميديان”.على

المصداقية الإعلامية وأثرها على الفنانين في ظل الجدل

وختمت سارة رسالتها للفنانين قائلة: “الفنان لازم يحترم زميله وتاريخه، التصريحات اللي بتهاجم الآخرين بتضر بصورتك أكتر ما تضرهم. إحنا محتاجين إعلام يحترم المصداقية ويراعي مصلحة الفنانين، مش يخلق الفتن".

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