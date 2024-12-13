مروان خورى وعبير نعمة يتألقان في حفلات مميزة بأعياد الحب

يستعد النجم مروان خورى والمطربة عبير نعمة لإحياء حفل غنائي مميز في قطر يوم 14 فبراير المقبل، حيث سيقدمان مجموعة من أغانيهما الشهيرة والعصرية التي لطالما تفاعل معها الجمهور، لتصبح ليلة من الذكريات الرومانسية لا تنسى.

لا يفوتك موعد وتفاصيل حلقة اليوم من مسلسل ساعته وتاريخه نقاش حول الابتزاز الٳلكتروني

يرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية التفاصيل الكاملة

حفلات عبير نعمة بمهرجان الموسيقى العربية

قدمت المطربة اللبنانية عبير نعمة حفلاً غنائياً بارزاً على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية أقيم الحفل على خشبة مسرح النافورة، حيث أدت خلاله مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل "احكيلي"، "بعدني حبك"، "يا نسيم الروح"، "ع اسمك غنيت"، "كل ماتقلي"، "وينك"، "حبيبتي قولي"، "بصراحة"، و"غني قليلاً"، لتخطف الأنظار بصوتها العذب وتترك بصمة مميزة في أجواء الحفل.

حفلات مروان خورى في موازين وأربيل

من جهة أخرى أحيا النجم اللبناني مروان خورى حفلاً غنائياً في يونيو الماضي ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب قدم مروان خلال الحفل مجموعة من أغانيه الرومانسية وأحدث أعماله "خد الغمرات"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استمتع بعزف بعض أغنياته القديمة على البيانو، بالإضافة إلى أداء حماسي من خورى.

وفي العراق، قدم مروان خورى حفلاً غنائياً في أربيل، حيث أطلق مؤخراً أغنيته الجديدة "أنت كما أنت"، التي حققت نجاحاً كبيراً على يوتيوب الأغنية من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، وتوزيع موسيقي أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى، لتواصل مسيرته الفنية الناجحة.

مروان خورى متعدد المواهب

مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني يتمتع برصيد فني ضخم بدأ خورى مسيرته كموزع موسيقي في أواخر الثمانينات، ونجح في تقديم ألحان لكبار الفنانين مثل ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبد الله، وأصالة وفي عام 1987، أصدر خورى أول ألبوماته "كاسك حبيبي"، وفي 1999 بدأت مسيرته كمُلحن وكتاب أغنيات، حيث أطلق ألبومات ناجحة مثل "خيال العمر"، "كل القاصيد"، "قصر الشوق"، "راجعين"، و"العد العكسي"، بالإضافة إلى ألبومه الأخير "أنا والليل".

تجمع حفلات مروان خورى وعبير نعمة بين الماضي والحاضر، لتسهم في تقديم توليفة غنائية تعكس التنوع والأصالة، حيث تستمر رحلتهما الفنية في الإبهار على الساحة العربية.

اقرٲ ٲيضاً :

تفاصيل حفل نجوى كرم في أمستردام ضمن احتفالات عيد الحب 2025

حفلات رأس السنة 2025.. نجوم الفن العربي يستعدون للاحتفال مع جمهورهم