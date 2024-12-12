حفلات رأس السنة 2025.. نجوم الفن العربي يستعدون للاحتفال مع جمهورهم

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2024، ومعه تقترب حفلات رأس السنة التي ينتظرها الجمهور بشغف، حفلات ليلة رأس السنة هي الحدث الأبرز في عالم الفن والموسيقى، حيث يتسابق الفنانون لتقديم أجمل العروض وسط احتفالات مميزة.

في هذا العام، تتنوع حفلات رأس السنة بين المدن العربية الكبرى مثل أبو ظبي، دبي، القاهرة، وعمان، حيث يتجمع النجوم لإحياء هذه الليلة الاستثنائية، يرصد الموجز أبرز تفاصيل حفلات رأس السنة هذا العام.

محمد حماقي يفتتح موسم الحفلات في أبو ظبي

سيكون الفنان محمد حماقي في مقدمة النجوم الذين سيحيون حفلات رأس السنة 2025، حيث تعاقد مؤخراً لإحياء حفل رأس السنة في إمارة أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان "أم الإمارات".

يُعد هذا الحفل من أبرز وأكبر الحفلات في المدينة، حيث يُتوقع أن يشهد حضوراً ضخماً على كورنيش أبو ظبي، وهو يعد بداية مثالية لاحتفالات رأس السنة هناك.

يقدم حماقي لجمهوره باقة من أشهر أغانيه التي تحققت نجاحاً كبيراً على مدار العام، ما يجعل هذا الحفل مميزاً ومترقباً من محبيه.

محمد حماقي

حفل أنغام مميز في أبو ظبي

أما المطربة أنغام، فستكون على موعد مع جمهورها في أبو ظبي قبل حفل حماقي بيومين، حيث ستحيي حفلاً غنائياً في 28 ديسمبر داخل أحد الفنادق الكبرى في المدينة.

وتعد هذه الحفلة فرصة مثالية لمحبي أنغام للاستمتاع بأجمل أغانيها وسط أجواء فنية راقية.

وقد طرحت تذاكر الحفل بمختلف الفئات لتناسب جميع الفئات من جمهورها، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 21 دولاراً للفئة الأولى وتصل إلى 552 دولاراً للفئة السابعة، ما يتيح للجميع فرصة حضور هذا الحفل الرائع.

أنغام

هيفاء وهبي وتامر حسني في دبي

في دبي، ستكون المدينة على موعد مع حفلتين مميزتين في ليلة رأس السنة، حيث تعاقدت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي على إحياء حفل غنائي في أحد أشهر الفنادق هناك، ما سيضيف سحراً خاصاً للمدينة في تلك الليلة.

وستقدم هيفاء وهبي مجموعة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.

هيفاء وهبي

وفي نفس المدينة، أعلن الفنان تامر حسني عن مشاركته في إحياء حفل رأس السنة برفقة النجمة نانسي عجرم.

تامر حسني ونانسي عجرم

يعد هذا الحفل حدثاً مميزاً لعشاق فنانيهم المفضلين، حيث سيقدمان مجموعة من أشهر أغانيهما التي تفاعل معها الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي وتعد حفلات دبي هذا العام من أبرز الفعاليات التي سيشارك فيها نجوم الفن العرب.

احتفالات رأس السنة في القاهرة

أما في القاهرة، فقد أعلن العديد من الفنانين عن مشاركتهم في حفلات رأس السنة في أماكن مختلفة.

على سبيل المثال، سيحيي المطرب مصطفى قمر حفلاً في مسرح البالون تحت رعاية وزارة الثقافة، وهو الحفل الذي يُتوقع أن يجذب جمهوراً كبيراً من محبيه.

مصطفى قمر

وفي نفس اليوم، سيحيي الفنانان حميد الشاعري وهشام عباس حفل رأس السنة في الشيخ زايد داخل أحد أشهر أماكن السهر في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيُحيي الفنان رامي صبري حفلاً غنائياً في فندق كونكورد السلام بمشاركة مصطفى حجاج.

يُتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً من محبي الموسيقى العربية الذين يعشقون أغاني هذين الفنانين.

رامي صبري

مدحت صالح وسعد لمجرد.. إضافة سحرية للاحتفالات في القاهرة وتركيا

لا تقتصر حفلات رأس السنة على المطربين المصريين فقط، بل يشهد العام الجديد حفلات متنوعة في عدد من البلدان العربية.

في القاهرة، سيحيي المطرب مدحت صالح حفلاً في دار الأوبرا المصرية يوم 15 ديسمبر، ضمن خريطة الاحتفالات التي وضعتها دار الأوبرا للاحتفال بالعام الجديد، حيث سيكون للجمهور فرصة للاستماع إلى مجموعة من أغانيه الكلاسيكية المميزة التي أثرت في الذاكرة الفنية المصرية والعربية.

مدحت صالح

وفي تركيا، سيحتفل الفنان سعد لمجرد مع جمهوره في حفل غنائي يوم 28 ديسمبر، حيث سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور في مختلف الدول العربية.

سعد لمجرد

عبد المجيد عبدالله.. حفلاً مميزاً في عمان

أما في عمان، فسيكون جمهور الفنان عبد المجيد عبدالله على موعد مع حفل رأس السنة في مركز عمان للمؤتمرات على مسرح العرفان.

يُتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً من محبي الأغاني الخليجية والعربية، حيث سيقدم عبد المجيد عبدالله باقة من أغانيه التي لطالما تميزت بالكلمات العاطفية والصوت الفخم.

حفلات رأس السنة تجمع الفن العربي في مختلف العواصم

تأتي حفلات رأس السنة لهذا العام لتُؤكد أن الفن العربي لا يعرف الحدود، حيث يتنقل النجوم بين مختلف المدن العربية والعالمية للاحتفال مع جمهورهم.

من أبو ظبي إلى دبي، ومن القاهرة إلى عمان، تعد هذه الحفلات فرصة رائعة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والموسيقى الرائعة مع نجوم الفن الذين طالما أسعدوا جمهورهم.

اقرأ أيضًا

تفاصيل حفل نجوى كرم في أمستردام ضمن احتفالات عيد الحب 2025



120 الف في الساعة.. أجور الراقصات في رأس السنة 2025

